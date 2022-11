El PP ataca a Sánchez por la sedición: "¿Quién es el señor X que fue a ver a Puigdemont?"

Europa Press News via Getty Images

La portavoz de los populares, Cuca Gamarra, ha comenzando cuestionando los méritos de los datos económicos que enarbola el Gobierno y duda de que las políticas aplicadas estén generando oportunidad para los españoles. “El humo de su propaganda no paga el ticket de las compras”, ha dicho Gamarra.

Además, ha vuelto a criticar al Gobierno sus “pactos” con los independentistas, “que le inhabilitan para buscar el interés general”. “Siempre que usted ha tenido la oportunidad de elegir ha preferido el populismo, el radicalismo y el independentismo. ¿Quién es ese nuevo señor X que fue a ver a Puigdemont? ¿Quién ha ido a negociar el Código Penal a medida de los líderes golpistas? ¿Quién ha ofrecido que las leyes en España se redacten a la medida de ERC”, se ha preguntado. Por este motivo, Gamarra ha pedido a Sánchez que renuncie en el Congreso a modificar el delito de sedición para bajar las penas y le ha recordado que en campaña electoral prometió tipificar como delito el referéndum ilegal o poner a Puigdemont ante la Justicia. “Usted no tiene palabra. Feijóo, sí”, ha dicho.

En su réplica, el presidente del Gobierno ha afeado al PP que “no tiene argumentos” para atacar al Gobierno. “Empezaron proponiendo una rebaja generalizada de impuestos y vimos la salida de la primera ministra británica. Descartaron la excepción ibérica y ahora lo aplaude hasta la presidenta de la Comisión Europea. Y también se opusieron al impuesto a las grandes energéticas y ahora la mayoría de países lo apoyan. Ustedes no tienen argumentos y sólo descalifican”, ha señalado. Además, Sánchez ha criticado que el primer partido de la oposición crea que solo hay un “gobierno legítimo” cuando es de su partido. “Basta ya, cumplan con la Constitución”, le ha pedido al PP en referencia al bloqueo del CGPJ.

Críticas a los socios parlamentarios

“A lo mejor no es que estemos bloqueando, es que no coincidimos en la aproximación que ustedes tienen de la seguridad ciudadana”, ha dicho el presidente la portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, incidiendo en que eso no significa que el PSOE sea “menos de izquierdas”, sino que “defiende a la mayoría social”.