El PP insiste en que sólo si Sánchez se va habrá desbloqueo: "Es el bloqueo personalizado"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que hasta que no se vaya el líder del PSOE Pedro Sánchez la política española no se va a desbloquear, le ha exigido responsabilidades por haber convocado elecciones que no han cambiado nada y ha presentado al PP como la alternativa de Gobierno.

“El señor Sánchez hoy es el bloqueo personalizado, nos ha llevado a unas elecciones y ha intentado diluir el centro derecho, ha intentado crecer en votos y en apoyo y no lo ha conseguido y en este momento es a él al que corresponde tomar la iniciativa”, ha dicho Egea en la Cope.

El dirigente popular ha defendido a su partido como “la única alternativa de Gobierno” y ha insistido en que “lo más importante es impedir que Sánchez continúe”.

“Evitar que gobierne Sánchez es una labor patriótica en la que el PP va a seguir trabajando para que eso ocurra”, ha señalado en Onda Cero Egea, quien ha asegurado que su formación seguirá trabajando “para ofrecer esa alternativa moderada de centro derecha”.