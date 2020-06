El presidente del PNV desarma a Ana Rosa Quintana con esta simple frase

Ana Rosa Quintana ha entrevistado este martes en El Programa de AR a Andoni Ortuzar, presidente del Partido Nacionalista Vasco.

En un momento de la charla, la periodista de Telecinco y el político vasco han tenido una curiosa conversación que ha pasado rápidamente a las redes sociales.

“Yo voy viendo que en el País Vasco van fenomenal, van consiguiendo cosas, van en fases más avanzadas. Con lo cual, como ya saben ustedes que los de Bilbao podemos nacer donde queremos, yo he nacido en Madrid pero digo yo, para ser vasca del todo que me tengo que empadronar... he entrado en el padrón y resulta que es hasta digital, que necesito un domicilio, ¿qué hago para empadronarme, me empadrono en su casa?”, ha dicho Quintana en tono de humor.

“Si fuera necesario encantado de recibirla con los brazos abiertos”, ha señalado Ortuzar, que ha afirmado que los vascos tienen fama de saber acoger bien a la gente que los visita.

“Aquí tenemos fama de vivir bien y se vive muy bien, y de tener unos servicios públicos y unas instituciones competentes, pero, no se suele recordar que pagamos más impuestos que otros”, ha afirmado el político vasco.

Y ha zanjado el tema con lo que muchos han considerado un zasca: “Ese es uno de los pequeños secretos por los que tenemos mejores cosas, tenemos una presión fiscal mayor. Antes de empadronarse hay que mirar la declaración de la Renta”.