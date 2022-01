El prestigioso Adolfo García Sastre indica cuál será la "última prueba de fuego” de la pandemia

El virólogo español del Hospital Monte Sinai de Nueva York, Adolfo García Sastre, ha hablado de cómo va a ser el futuro de la pandemia y el estado actual en el que nos encontramos.

El experto, en una entrevista concedida a El Independiente, ha explicado que lo que está pasando ahora es distinto a todo lo anterior al no haber tanto problema de enfermedad severa, especialmente en las personas vacunadas. “Podemos decir con seguridad que la infección en los vacunados da lugar a síntomas mucho más leves”, afirma.

García Sastre indica que a él le “gusta mucho poder decir que el covid se ha acabado y nos hemos quedado con una cosa distinta”, aunque reconoce que es una cuestión de semántica.

“Si definimos covid como enfermedad severa, lo que va a disminuir mucho es el covid; ahora hay más infecciones, pero menos covid. No estará completamente eliminado, pero hay menos casos. Si una persona es asintomática, ¿tiene covid? Yo diría que no; covid es una enfermedad. Un asintomático tiene el virus, pero no covid”, desgrana.

Tras ello, se moja sobre si hay que considerar a personas con covid únicamente a las que acaban hospitalizadas: “A mí me parece bien, ayudaría mucho a ver cómo van disminuyendo los casos de covid o incluso cómo aumentan. Es buena idea empezar a plantearse qué tipo de lenguaje tener en el futuro, porque la pandemia va a acabar y, si le damos un nombre distinto a lo que queda después de la pandemia, nos va a ayudar, simplemente, para reconocer que ya no es una pandemia”.

Finalmente, apunta que la crisis sanitaria va a acabar antes de que lo confirme la OMS. Él cree que el invierno de 2022 será la ”última prueba de fuego” para decir adiós a la pandemia.

García Sastre vaticina que cuando baje ómicron será “muy difícil” que haya olas similares porque hay mucha gente infectada que va a aumentar mucho más la inmunidad.

“Si hay olas después van a ser más pequeñas porque es muy difícil que vuelva a hacer lo mismo que está haciendo ómicron y es muy difícil que aparezca una variante que reemplace a ómicron, como ha pasado con delta, eso tardará un poco más de tiempo”, zanja.