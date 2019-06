Vuelve el profesor que arrasó con sus peculiares deberes de verano: "Los niños aprenden cuando se divierten"

A post shared by Profe Manolo (@elprofemanolo) on Jun 17, 2019 at 1:07pm PDT

View this post on Instagram

“Hay muy pocos materiales alternativos para divertirse, trabajar en verano, mancharte y que no sean un cuadernillo tradicional de estos de toda la vida que se están quedando un poco anticuados”, explica el profesor del centro público Beatriz Galindo, en Bolludos de la Mitación (Sevilla).

Va más allá de ser algo puntual

No es flor de un día. La forma de trabajar de Manolo durante el año se intenta alejar de los libros y de las clases más tradicionales buscándole una segunda vuelta a los contenidos.

“Yo no he inventado nada de esto, lo he visto con otros compañeros, únicamente he ido implementando cositas, pero trabajo así diariamente. Este lunes, por ejemplo, en un taller de escritura, los alumnos hicieron una carta a los miembros del colegio para agradecerle el curso”, destaca, antes de confesar que la actitud de sus alumnos es muy receptiva ante este tipo de aprendizajes.

“Hay algunos maestros que se han encontrado con problemas y quejas. Hay familias que piensan que con este tipo de enseñanza se baja el nivel del alumnado”, sentencia.