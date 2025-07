Óscar Puente revienta el contador en X por su respuesta al mensaje de Pablo Iglesias sobre su futuro laboral

Europa Press via Getty Images

"El próximo curso, probablemente, no seguiré siendo profesor de Ciencia Política en la Complutense". Con este mensaje, Pablo Iglesias da por hecho un cambio laboral tras años como docente en la universidad madrileña. Su anuncio, aunque a falta de que se complete el proceso, ha generado un sinfín de réplicas... pero no ha sido menos la que le ha dedicado Óscar Puente.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha querido citar el mensaje de Pablo Iglesias para dedicarle unas palabras de aprecio y poner en valor su figura como docente y político.

Explica Óscar Puente en la red social X que "no alcanza uno a entender" que una universidad, en este caso la Complutense de Madrid, "pierda un activo como este".

Aunque Puente añade el matiz de "se esté o no de acuerdo con él", no duda en defender que Pablo Iglesias "no sólo tiene una formación académica acorde con la materia que imparte".

Para el actual ministro y miembro destacado del PSOE, el exvicepresidente y antiguo líder de Podemos "aporta intangibles, como su experiencia política, que son indiscutibles".

Acostumbrado a generar una ola de reacciones a casi todas sus publicaciones, que un post de Óscar Puente se llene de interacciones no es noticia; sí que se multipliquen por segundos.

En apenas dos horas, al ministro de Transportes le ha 'sonado' su app con más de 500 comentarios, cerca de 900 republicaciones y 5.000 'me gusta' para un total de 363.000 visualizaciones... y a la espera de que responda el propio Pablo Iglesias.

Entre esos centenares de comentarios hay de todo, desde críticas de quienes consideran que está haciendo de menos al resto de candidatos, a quienes aplauden su gesto para con un 'rival' a nivel parlamentario, pasando por los que ven la 'mano de Ayuso' en la no concesión de la plaza a Pablo Iglesias.