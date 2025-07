Se niega a dejar propina en un bar de EEUU porque han tardado en servirle y la reacción del hostelero es para verla

La propina en EEUU, prácticamente obligatoria, es una costumbre muy arraigada en aquel país, pero que choca enormemente en países como España, donde se considera algo totalmente voluntario que se suele dejar en función de la satisfacción con el servicio.

Por eso, cuando los europeos van a Estados Unidos sufren a menudo un choque cultural. Prueba de ello es el vídeo que ha subido a TikTok el usuario @theeuropeankid, en el que un cliente discute con un hostelero porque se niega a dejar propina al considerar que el servicio fue muy lento.

"Tan pronto como mi aceite de oliva se retrasó... ya no dejo propina", argumenta el cliente, que explica: "Te hago un favor si doy propina porque tu servicio pensará que pueden ser lentos. Si el servicio no es rápido nadie da propina. No doy propina. ¿Por qué debería dejar una propina?".

El hostelero se queja, asegurando que en Europa los bares y restaurantes no piden propina porque ya la incluyen en el precio sin decir nada. "Aquí eso no está bien, tienes que dejar algo", le insiste.

En las reacciones destaca la de un usuario que niega lo que dice el hostelero: "En Europa la propina no está incluida en el precio... damos propinas por un buen servicio". Otro avisa: "En España la propina es totalmente opcional e incluso excepcional".

"Lo que más me molesta de la cultura estadounidense como británico es que está basada en el porcentaje. Entonces, un camarero de un restaurante familiar puede recibir una propina del 25% de una cuenta de 30 dólares, es decir, 7,50 dólares. Generalmente estoy dispuesto a pagar si el servicio es bueno. Pero si voy a un restaurante de lujo y pago 600 dólares por una comida, ¿por qué me deberían pedir que le deje al camarero 150 dólares? ¿Todavía sólo me trajeron mi comida y bebida? Me alegra dejarles $7.50 también", dice otro.