El PSOE lleva al comité de ética el caso de la alcaldesa de Móstoles

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha anunciado este martes que han llevado a la comisión de ética el caso de la alcaldesa de Móstoles (Madrid), la socialista Noelia Posse, tras la polémica generada por los nombramientos de familiares y amigos por parte de la regidora.

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dejado en manos del partido en Madrid la decisión de obligar o no a dimitir a la alcaldesa de Móstoles.

“Si la comisión de ética aconseja pedir de una forma expresa la decisión de que la alcaldesa dimita, no hay dudas de que esta Ejecutiva y su secretario general pedirán su dimisión”, ha aseverado Franco en una rueda de prensa en la sede del partido.

Franco ha especificado que “ya” han llevado el caso a dicha comisión y que en esta semana se solicitará la “información necesaria” a Posse respecto a los nombramientos de cargos.

“He dicho bastante cuando digo que los cargos políticos deben asumir la responsabilidad y también digo mucho con que la confianza del partido en Madrid en la alcaldesa se ha visto seriamente mermada”, ha señalado Franco, que ha añadido que “no hay intocables” en el partido.

Franco ha aseverado que, en función de lo que dictamine la comisión, se puede abrir un expediente a Posse que “llevado al último extremo, conllevaría su expulsión del partido”.

Asimismo, ha afirmado que pedirle a Posse que deje su acta de concejal sería “un brindis al sol” porque es una “decisión que sólo le compete a ella porque el acta es personal y no del partido”.

En las dos últimas semanas han renunciado cuatro cargos de confianza cercanos a la alcaldesa -su hermana, su tío, una amiga de la infancia y el gerente del Instituto Municipal del Suelo, que trabajó con esta última en la Fundación Clínica Universitaria de la URJC-.

Además, un juez ha revocado el nombramiento de Jesús Miguel Espelosín, hijo de un histórico dirigente socialista, como nuevo gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles por “no acreditar una experiencia profesional previa de quince años en el ámbito de la actividad”.

Por otro lado, el viernes se informó de que la expareja de la alcaldesa había sido situado como supervisor del Grupo de Intervención Especial del Ayuntamiento, constituido por Posse para la resolución de problemas urgentes en el mantenimiento de la ciudad, con lo que pasó a cobrar un complemento salarial de 800 euros al mes.

Sin embargo, fuentes municipales indicaron a Efe que el hombre no es la expareja de la alcaldesa, que Posse no tiene “ninguna” relación con él y que ella “no ha intervenido” en ese plus de 800 euros mensuales.