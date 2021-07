El pueblo (Instagram) ha hablado: la vacuna alteró mi menstruación

Uno de los resultados de romper el tabú en torno a la menstruación es abrir espacios donde se pueda hablar abiertamente y con tranquilidad sobre las cosas que le pasan a nuestro ciclo, a nosotras. Porque nos pasan cosas.Y es en estos espacios públicos donde te das cuenta de que no estás sola… y que esos síntomas raros que están afectando a tu dolor menstrual, a tu sangrado o inclusive que te han alterado de forma significativa en estos últimos tres meses tienen algo en común con otras 2.700 mujeres (del estudio): la vacuna de la covid-19 .

Esta semana gran parte de la comunidad de Instagram que lucha contra la violencia obstétrica se ha indignado porque el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos asegura que el término violencia obstétrica es ofensivo y no se ajusta a la realidad, resolviendo que en España no existe. Y de repente Instagram se inunda de comentarios con anécdotas donde es evidente que sí que hay violencia obstétrica. Me pregunto si las personas que han declarado esto tienen Instagram o si han utilizado la herramienta alguna vez para hablar de tú a tú con las mujeres que afirman haberla padecido.