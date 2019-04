El 'recadito' envenenado de Celia Villalobos a Aznar tras el desastre histórico del PP

“El Aznar de hoy no está en la realidad española”, ha afirmado Villalobos, antes de recordarle al propio Aznar unas palabras del expresidente Felipe González quien declaró que “los expresidentes son jarrones chinos”.

“Me gustaría que Aznar fuera fuera un jarrón, no sé si chino, pero un jarrón, porque su intervención no ha sido la más adecuada”, ha valorado Villalobos, antes de opinar que no se puede competir con la extrema derecha porque porque “para qué votar una copia”: ”¡Las leches que le han dado a Mariano Rajoy!”, ha recordado.