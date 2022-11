El relevante mensaje de Luis Enrique sobre ir al psicólogo

El entrenador asturiano comentó que en 2008, cuando empezó a entrenar en el Barça B, consideró una buena idea la presencia en su equipo de trabajo de un psicólogo deportivo. Entonces y tras reunirse con varios, le recomendaron a Valdés. Desde entonces, ambos no se han separado. “Siempre consideré muy importante esta figura y formará parte de mi staff hasta que me retire”, llegó a decir Luis Enrique.

Valdés explicó que durante muchos años se asoció el tema de ir al psicólogo con tener un problema, pero aclaró que no es así. “Intentamos optimizar el rendimiento. Hago una reflexión con los jugadores en las que planteamos la pregunta de cómo están físicamente. Ellos suelen estar perfectos, entonces les digo que por qué siguen trabajando con un preparador físico y me dicen que para no perder ese estado”, aseguró.