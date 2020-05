El remedio para la incertidumbre

No sabíamos que iba a pasar esto. Algunos sí, vale, pero la inmensa mayoría no.

Y sentir no nos libra de pensar. En esta situación quien más y quien menos se plantea el sentido de su vida y de la vida: nos preguntamos para qué corríamos tanto si el frenazo iba a ser tan brusco, no sabemos si se ha roto el bienestar de tanto usarlo y nos damos cuenta de lo inútil que es buscar permanentemente lo que nos falta afuera cuando lo único que necesitamos en momentos críticos es conectar con lo que tenemos dentro.

La respuesta que tengo preparada para un nuevo imprevisto en el futuro depende de este preciso momento. No depende de lo que alguien me vaya a decir en televisión, depende de lo que estoy decidiendo en este instante, probablemente mientras escucho la televisión.

Has aceptado ponerte la mascarilla cuando antes pensabas que los asiáticos eran unos frikis por llevarla a todas horas, has pensado que sería buena idea alquilar el perro a tu vecino y has pataleado al ver las noticias. ¿Y qué ha pasado después?

No sabemos qué pasará en el futuro (nunca lo hemos sabido) pero sí que podemos hacer lo posible por tener la despensa de recursos emocionales llena para no morir de hambre.

Si estás aquí leyéndome es porque te has sobrepuesto a todos los vaivenes de tu vida. Has pedido ayuda, has tomado acción y has encontrado la fuerza dentro de ti para superar las barreras que has encontrado.