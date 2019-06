El reproche de Belén Esteban a Makoke en 'Sábado Deluxe': "Me parece vergonzoso"

Todos los invitados que se someten a la prueba del polígrafo en el Deluxe saben que pueden vetar ciertas preguntas. Eso hace que se entiende mejor el reproche que hizo este sábado Belén Esteban a Makoke durante la entrevista a su nuevo novio Tony Spina.

La noche en el plató de Telecinco fue movidita. El invitado y Rafa Mora escenificaron a la perfección una auténtica pelea de machos alfa, mientras Makoke lo presenciaba todo en la línea de los colaboradores.

Mora, muy amigo de Kiko Matamoros, el exmarido de Makoke, sostiene que la relación que ella y Spina están vendiendo en revistas y platós de televisión es un montaje para ganar dinero. Según él, la realidad es que Spina está más interesado en Anita Matamoros, hija de Makoke y el colaborador deSálvame.

El caso es que, sin saber muy bien cómo, Anita Matamoros se ha visto envuelta en un culebrón del que nadie parece dispuesto a sacarla. Hay que recordar que ella nunca se ha pronunciado públicamente sobre las trifulcas televisadas que mantienen sus padres desde que anunciaron su separación el pasado verano.

“Esta pregunta es la madre del cordero”, avisó Jorge Javier Vázquez antes de disparar la cuestión a Spina. Makoke, que aseguró sentirse preocupada, lo vigilaba todo atentamente: ”¿Es cierto que te sientes atraído por la hija de Makoke y Kiko Matamoros tal y como afirma Rafa Mora?”.

Spina dijo que no, el polígrafo confirmó que decía la verdad y se enganchó con el colaborador por enésima vez.

Cuando todavía se estaba resolviendo la disputa entre ellos, Belén Esteban tomó la palabra para sentenciarlos a todos, (con especial énfasis a Makoke por permitir aquel espectáculo a costa de su hija).

″¿Sabes qué es lo que me parece peor de todo esto? La niña. Por respeto a ella, tanto Tony, como Rafa, como Kiko, como la señora Makoke no tendrían que entrar en esta pregunta, porque es vergonzoso. Que una niña de 19 años se vea envuelta en esto y que la paren por la calle y la metan un micro cuando ella nunca ha hablado de nada. Pero, ¿esto qué es? Me parece vergonzoso. Sinceramente”.