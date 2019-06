El ser humano es el único animal que disfruta pasando miedo: y hay un Netflix SOLO para los amantes del terror

Desde este martes, la principal productora de canales temáticos de nuestro país tendrá en activo la plataforma de streaming al precio más competitivo del mercado, 19.95 euros al año. AMC lo tiene claro: el ser humano es el único animal que disfruta pasando miedo.

Hasta ahora, el cine de terror era ese género casi arrinconado en los circuitos cinematográficos. “Ha sido el hermano pequeño de la distribución, ha sufrido cierta desconsideración por ser un género menor, pero ha dejado de ser un nicho”, ha explicado Ángel Sala, director del Festival de Sitges, en la rueda de prensa a la que ha asistido El HuffPost.

El terror genera más interés que nunca

Que el terror está generando el interés que no ha generado nunca (más allá del público fiel con el que siempre ha contado), queda demostrado con taquillazos como La monja, It, Expediente Warren, Déjame salir o Us. Incluso los directores de algunos de estos títulos, como Jordan Peele (de las dos últimas películas) van ampliando su público y convirtiéndose en cineastas de culto. Gracias, en parte, a ellos, ha crecido también el interés por recuperar títulos antiguos. Hasta Steven Spielberg está escribiendo una serie de terror que solo podrá verse de noche.

Planet Horror rescatará esos títulos antiguos, tendrá películas de estreno cada semana (los jueves), largometrajes contemporáneos inéditos que solo han pasado por circuitos de festivales, doblados y en calidad HD, contenido español... En total, un catálogo de entre 100 y 200 títulos, para arrancar, que irá creciendo. Pueden parecer pocos o suponer todo lo contrario: un aliciente por ser una librería manejable, en la que no perderse por el bombardeo de contenido que a veces no permite al espectador, ni siquiera, decidirse por qué ver.

El espíritu con el que nace es el del cine, pero AMC no descarta incorporar series con el tiempo. Y aunque está disponible desde ya, la campaña de comunicación empieza el jueves 13, “que para eso es para amantes del cine de terror...”, han sentenciado.