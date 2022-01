El significativo mensaje de García Egea a Yolanda Díaz tras el positivo de la ministra

“Tras realizarme hoy una prueba he dado positivo en COVID-19. Me encuentro bien, con síntomas leves. Aplazaré mi agenda pública prevista para los próximos días y seguiré trabajando desde el confinamiento. Cuidaos mucho”, ha escrito la vicepresidenta del Gobierno de España.

Tras realizarme hoy una prueba he dado positivo en COVID-19. Me encuentro bien, con síntomas leves. Aplazaré mi agenda pública prevista para los próximos días y seguiré trabajando desde el confinamiento. Cuidaos mucho 💜

La relación entre Teodoro García Egea y Yolanda Díaz ha tomado tintes casi de obra de teatro ya que cada miércoles la ministra de Trabajo recibe al dirigente del PP con un nuevo “dato” sobre la Economía española.

De hecho, Díaz reconoció hace unos días en una entrevista en Buenismo Bien, el programa de Quique Peinado, Henar Álvarez y Manuel Burque en la SER, que tiene “muy buena relación” tanto con Pablo Casado como con García Egea.

“Teodoro en la intimidad, ¿qué tal es?”, quiso saber Peinado. “Yo me me llevo super bien con él. Ya he dicho en una entrevista que cuando era diputada íbamos al mismo gimnasio”, respondió la vicepresidenta.