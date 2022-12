Oscar Wong via Getty Images

Es un síndrome altamente prevalente, si bien no se conocen datos reales porque las personas que lo sufren no suelen admitirlo. Es más frecuente en países llamados desarrollados y en jóvenes. Se sospecha que también en recién divorciados.

No debe confundirse el síndrome del dedo deslizante con la afición a la lectura en dispositivos móviles. El diagnóstico diferencial casi siempre se realiza por simple anamnesis, puesto que el lector suele ser una persona con capacidad para relacionarse y dialogar. Es más, la mayoría de ellos son buenos conversadores. El afectado por el síndrome del dedo deslizante, por el contrario, suele hablar más bien poco, en muchos casos con monosílabos, y su red social es inversamente proporcional al uso que hace de sus redes sociales.

El síndrome del dedo deslizante tiene mal pronóstico. En la mayoría de los casos los pacientes se cronifican por no ser identificados a tiempo y por falta de tratamientos eficaces. En los casos más graves la persona se recluye en su cuarto invirtiendo horas y horas deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono móvil.

Esta información es obviamente falsa. El síndrome del dedo deslizante no aparece en ningún manual de diagnóstico y, por tanto, toda la información contenida aquí es simplemente una parodia. De todas formas, si al leerlo te has sentido identificado quizá sería bueno que hablases con alguien de confianza. Porque en general es mejor prevenir que curar y ya ves que esto no tiene cura.