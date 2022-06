El surrealista momento de Olona con Carlos Herrera: él hace como que lo oye, pero ella lo dice

“La segunda cuestión: ha hablado usted de la inmigración, de los machetazos, sabe usted como todos nosotros que muchas labores del campo hoy en día en Andalucía no se realizarían, desde la aceituna hasta la fresa hasta no le digo a los plásticos, si no hubiese inmigrantes trabajando, porque los españoles han decidido no trabajar en esas cosas”, ha reflexionado Herrera.

“No me seas canalla porque ya te has comido dos minutos y me preguntas dos cuestiones importantísimas y soy abogada, o sea la concisión no es lo mío”, ha dicho Olona, que ha pronunciado la palabra “abogada” en el mismo tono que Robert De Niro en la famosa escena de El cabo del miedo. Herrera ha hecho como si no se daba cuenta del detalle y la entrevista ha seguido normalmente.