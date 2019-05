El tenso inicio de entrevista a Nadia de Santiago en 'La Resistencia'

La Resistencia (Movistar+) empezó el programa de este lunes tarde y mal. David Broncano acusó a Nadia de Santiago, la invitada de esa noche, de no haber llegado a la entrevista a la hora acordada y de haber retrasado el arranque de la emisión.

″¿Qué pasa?”, le preguntó el presentador nada más sentarse en el sofá. “Eso de que he llegado tarde no es verdad. Te lo acabas de inventar. Vengo de Pamplona para verte. Así que no sé... me ha parecido un poco feo, la verdad”, reprochó la actriz de Las chicas del cable (Netflix).

Broncano no aceptó la explicación de De Santiago y le preguntó: “Entonces, ¿hemos empezado tarde por mí, otra vez?”. “Pues posiblemente”, respondió ella.

El presentador continuó molesto y ella intentó terminar con la tensión dándole una morcilla que le había traído de Pamplona, donde acaba de presentar la película que protagoniza El increíblemente finde menguante.

Broncano agradeció el regalo y finalmente reculó: “Te pido disculpas por haber dicho que has llegado tarde, si no es así... Ahora lo confirmaré con producción”.

El resto de la entrevista se desarrolló con normalidad.