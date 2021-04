El tenso momento entre Pablo Iglesias y María Rey: "Hay muchos periodistas reprimidos en este país"

“Hay mucha gente que empieza a darse cuenta no solo de la falta de neutralidad, que no ha habido nunca, sino de que están persiguiendo la acción de periodistas críticos y paraece que solo pueden hablar los que están a favor de la derecha y la ultraderecha”, ha asegurado.

“Yo sé que escuchar esto puede no ser plato de gusto, pero esto casi nadie lo puede decir”, ha señalado el candidato a las elecciones de Madrid. “Conozco a muchos periodistas que van a tertulias de Telecinco o Atresmedia que me dicen: ’Yo sé lo que estás diciendo y lo que estás diciendo es verdad, pero es que si yo lo digo me dejan de llamar a las tertulias y yo necesito ese dinero”, ha continuado.

En este momento María Rey le ha recordado que la línea editorial del medio forma parte del derecho del empresario. “Líneas editoriales claro. Pero yo creo que no está mal hablar de la escasa pluralidad informativa que hay. En España hay un duopolio mediático, que a Telemadrid os ha hecho mucho daño, de Atresmedia por un lado y Mediaset por otro, con líneas absolutamente conservadores, y muchas veces de extrema derecha, que ni de lejos se parece a lo que los ciudadanos votan después”, ha resaltado.