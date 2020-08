El testimonio de un español en Beirut: "He visto gente sangrando, partes de edificios caídos..."

El ciudadano español, que vive fuera de la capital y entrena a unos 8-10 kilómetros del puerto, ha reconocido que los efectos “se han notado no solo en nuestra zona, sino al sur del país y hasta en Chipre”, tal y como le han confesado amigos y su pareja.

Estábamos entrenando y en ese momento hemos escuchado y notado la explosión. Parecía relativamente cerca de nosotros. No nos ha movido, pero sí que hemos sentido cierto dolor de cabeza de inmediato. Gracias a Dios estamos bien, no obstante”, detalla ya desde cerca de su domicilio. Allí confirma que únicamente ha notado una explosión y no dos, como apuntan medios locales: “De repente hemos visto todo; la onda nos ha llegado porque hemos notado el humo, pero solo hemos sentido una explosión. Todo el mundo nos ha dicho de irnos del campo y nos hemos ido”.

Ya alejado del entorno más afectado ha podido comprobar los efectos de la explosión en las afueras: “Una vez he conseguido llegar a mi casa, a unos 20 kms. de Beirut, la zona estaba tranquila, pero ha sido pasar por el hospital cercano y he visto gente con cristales en la cara, sangrando... No tanto como en Beirut pero también impresionaba”.