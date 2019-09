El tra-trapicheo tras los 2.000 euros de la reventa de entradas de Rosalía

En España, la promotora Live Nation y su empresa de venta de entradas, Ticketmaster, se desvinculan totalmente tanto de Viagogo como de StubHub . La primera, cuyo nombre legal es Viagogo Entertainment Inc, tiene su sede en Delaware, el paraíso fiscal de las grandes empresas, donde también está ubicada la matriz de Cabify. El HuffPost Life ha intentado contactar con esta compañía y no ha obtenido respuesta.

Las asociaciones de consumidores ponen el foco sobre Viagogo, debido a que su sede en Estados Unidos complica la posibilidad de reclamar en caso de que surja algún problema. “A la hora de hacer reclamaciones, es imposible, porque nunca contestan. Nos llegan quejas de ventas duplicadas y ellos no se hacen responsables. Es como si una agencia inmobiliaria no se hiciera responsable de un fraude en la venta de una casa”, explica Miguel Crespo, abogado de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU).

Muchas de estas quejas de los consumidores están relacionadas con la diferencia entre el precio anunciado en sus páginas y el que finalmente cobran. “La información no es del todo clara y muchos compradores no son conscientes de que no están en la página oficial. No hay claridad a la hora de fijar tarifas o explicar los conceptos que se cobran”, señala Crespo.