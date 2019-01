Siete claves de 'El Mal Querer' de Rosalía, elegido como Mejor disco del año

El trá trá de Rosalía llegó este miércoles 30 de enero al madrileño Teatro Barceló con motivo de la entrega de los IV Premios Ruido by Stubhub a Mejor disco del año, que este 2019 ha recaído sobre El Mal Querer. La catalana —aun sin estar presente en la entrega de premios— ha conquistado por segundo año consecutivo a los Periodistas Asociados de la Música (PAM), que ya le entregaron este mismo reconocimiento en 2017 por su primer LP, Los Ángeles.

"Me hace más ilusión que nunca, recibir algo así porque recibo algo de mi tierra", contó la artista en un vídeo de agradecimiento enviado desde EEUU y proyectado durante el evento. "Gracias por el reconocimiento y tanto amor de vuelta".

La decisión del jurado no gustó a todos los asistentes a la gala de entrega. Abucheos y comentarios como "estaba cantado" o "qué descarado" se escucharon al saber que la catalana se alzaba como ganadora de la noche. La ceremonia de entrega contó con las actuaciones de seis de los 12 nominados.

Los protagonistas de los directos fueron Rufus T. Firefly, Morgan, La Plata, La Habitación Roja, Belako y un aplaudidísimo Putochinomaricón, que apareció sobre el escenario cubierto con una bolsa de basura y dio un espectáculo de dos breves canciones que no dejaron a nadie indiferente y donde incluso hubo referencias políticas. "Vox es un trozo de mierda", dijo cambiando la letra de su tema Gente de mierda.

La actuaciones fueron secundarias porque la protagonista fue Rosalía y El Mal Querer para bien o para mal. Se trata de un disco que ha roto los esquemas del flamenco, ha batido todos los récords y ha hecho que se hable (mucho) de ella dentro y fuera de España. Recopilamos las siete claves de este trabajo, que se ha alzado como Mejor disco del año para los Periodistas Asociados de la Música (PAM).

1. Un libro del siglo XIV como base

Que las canciones se presenten como capítulos, no solo hacen que este disco sea un trabajo conceptual —al igual que Lemonade de Beyoncé— sino que las referencias vienen de mucho antes. Concretamente del libro Flamenca, una novela gitana del siglo XIV que le regaló un amigo a la cantante y que la catalana tomó como referencia en la estructura de su trabajo. "Cuenta la vida de una mujer que se casó con un hombre, y por celos ese hombre, la presiona. Hay una inspiración en el tema de la novela, pero el disco va hacia otro lado", dijo en una serie de stories que publicó en su cuenta de Instagram respondiendo a un vídeo del youtuber Jaime Altozano.

Sony Music Portada 'El Mal Querer'.

2. El trá trá viene también de muy lejos

La mezcla del flamenco y el trá de los cantaores con la música jamaicana ha dado uno de los rasgos de identidad de Rosalía. "Le propuse a Pablo [Díaz-Reixa, más conocido como El Guincho] hacer trá trá porque me gusta mucha la música jamaicana, ese pra pra es muy icónico. Y en flamenco se dice muchas veces trá. Lo dicen los cantaores cuando jalean", contó en esos stories.

3. (Casi) Sale Justin Timberlake

Si pensabas que la melodía de Bagdag la habías escuchado antes, estás en lo cierto. La base de este tema es Cry me a river de Justin Timberlake. Para emplearla, la catalana tuvo que pagar los derechos de este éxito con el que estadounidense se alzó en 2004 con un premio Grammy.

4. Rossy de Palma, protagonista de una de sus canciones

Timberlake no es el único que se cuela en el disco. La actriz Rossy de Palma es la encargada de recitar la breve canción Preso (Cap 6. Clausura). Esta interpretación es un claro guiño a la predilección de la catalana por Pedro Almodóvar —director habitual de De Palma—, con el que ha trabajado en su próxima película Dolor y Gloria.

5. Versiones de hace casi 100 años

Rosalía se inspira para numerosas canciones en otras composiciones flamencas de principios del siglo XX. Ella misma confesó que su canción Di mi nombre tomaba como base los Tangos de la Repompa. Para Malamente, según contó en vídeos de Instagram, se inspiró en los Tangos de Vallejo —que ya tomó como referencia para Catalina— y en las zambras, una modalidad de tango granadino.

6. Récords de escuchas en Spotify y uno de los mejores discos para la prensa internacional

La catalana publicó El Mal Querer el 2 de noviembre en formato físico y en las plataformas de streaming y batió el récord de reproducciones en un día de Spotify. Pero esto era solo el principio del éxito, el disco fue catalogado por la revista Pitchfork y el diario The New York Times como el sexto mejor disco de 2018. Eso sin contar con los dos Grammy Latino que consiguió: Mejor fusión/interpretación urbana y Mejor canción alternativa. Malamente digamos que no es la palabra.

7. Presentó el disco como una diva

La primera noticia que tuvimos de El Mal Querer fue nada menos que en Times Square. La catalana anunció su segundo trabajo de estudio el 13 de septiembre con una publicidad en el enclave neoyorkino, las redes ardieron ese día. Pero nada comparado con todo lo que vino después.