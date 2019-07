El truco sostenible de Stella McCartney para mantener la ropa limpia sin meterla en la lavadora

“No soy fanática de la limpieza en seco ni de ninguna limpieza”, ha afirmado al diario británico antes de añadir que eso no le hace “menos limpia o menos higiénica”. “No me cambio de sujetador todos los días y no echo cosas a la lavadora solo porque estén sucias”, ha aseverado.

Como experta en el mundo textil, ha recomendado que “si no tienes que limpiar absolutamente nada, no lo limpies”. “La regla de un traje a medida es que no lo limpies. No lo toques. Dejas que la suciedad se seque y cepíllala”.

La diseñadora británica ha apostado, dentro del mundo de la moda, por la sostenibilidad, una forma de trabajar que le hace optar por materiales y los métodos de producción ecológicos y sostenibles con el medio ambiente.

En la propia entrevista, donde la califican como “activista en el negocio de la moda”, describe esta industria como “la segunda más dañina para el planeta”.

Su marca apuesta por sistema Clevercare y por “proteger el medio ambiente al lavar, secar y cuidar la ropa”. “La ropa dura más si la lavas menos y las cuidas más”, resume. “Menos lavados implican ahorrar agua y energía”.