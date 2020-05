'El último baile' no es un documental de Michael Jordan

Michael Jordan (1963) necesitaba un documental a su medida y Netflix se lo ha dado: El último baile (The last dance). No importa ser o no ser amante del baloncesto. Esa no es la cuestión. Otros documentales son referencia de ello. No hay que ser un enamorado de los Dj’s para interesarse por Avicii: True Stories ni un admirador del folk rock de Sixto Rodríguez para rendirse ante Searching for Sugar Man.