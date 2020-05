No diga baloncesto, diga Michael Jordan. En realidad no diga nada porque no podemos escucharle. En serio deje de hablar solo. La gente le está mirando. Esta frase, el summum del cuñadismo, podría ser un resumen perfecto deEl último baile, el documental de Netflix que analizamos en este episodio y que obviamente la mitad de los que hablan no han visto entero.

Las victorias de los Chicago Bulls, Jordan fumando puros, los piques entre sus estrellas, Jordan fumando puros, el talento de Jordan y su personalidad competitiva hasta lo patológico nos sirven de excusa para hablar de ídolos de ayer y de siempre.

Y de Concha Velasco.

Suscríbete al podcast aquí: