El verdadero motivo por el que no debes arrancarte las canas

“Ojalá fuera verdad que los pelos se pueden multiplicar así, porque entonces sería muy fácil curar la alopecia”, explica Mirza Batanovic, director de estilo de la cadena de cuidado capilar Eufora International. “Arrancarte un pelo no hace que nazcan más; es una idea que no tiene ninguna base científica. Es normal que se caigan hasta 159 pelos al día, pero no están conectados de ninguna manera entre sí, por lo que arrancar uno no hace que nazcan más del cuero cabelludo”.

Entonces, ¿qué ocurre exactamente cuando te arrancas una cana? Según Michael Van Clarke, peluquero londinense y fundador de 3‴More Inches Haircare, “el pelo arrancado cuya vida has acortado descansará y comenzará su siguiente ciclo de crecimiento al cabo de unos tres meses”.

“Cuando cumples los 20 años aproximadamente y se cae un pelo, ese pelo vuelve a crecer un poco más fino y permanece activo cada vez durante menos tiempo. Los ciclos en la cabeza duran una media de cinco años, y hay un número limitado de ciclos de crecimiento”, explica.

Además de acortar uno de esos ciclos, podrías estar haciendo un daño real que a veces es difícil de reparar. “Al arrancar el pelo, puedes dañar el folículo piloso, lo que puede provocar una infección o incluso calvas”, advierte la estilista Jennifer Korab. “Puedes estar haciendo más mal que bien”.