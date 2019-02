El pelo gris mola

Teñidos o naturales, el pelo gris es una tendencia de hace años, aunque en España parece que la acabamos de descubrir gracias a la reina Letizia. De hecho Revolution Gray es la web con más seguidoras, aunque no la única destinada a aquellas mujeres que han decidido que están hartas de pagar tintes y mechas, o que sencillamente les gusta el color gris en el cabello.

En teoría es a partir de los 50 cuando el pelo se nos vuelve grisáceo con intensidad, pero lo cierto es que nos empezamos a teñir el pelo mucho antes. Recuerdo hace ya una década cuando me encontré con Fernando Fernández Urbaneja, me miró y dijo: "Déjame si sigues luciendo tu precioso pelo o ya eres mamá y tienes mechas". No me pude más que reír. Efectivamente, tenía mechas.

Y las mechas y los tintes son amigos inseparables desde ese momento y para siempre, o no. Lady Gaga decidió que el tono del pelo formaba parte de su estilismo, y se atrevió con el gris en una histórica portada de Vanity Fair del 2010. Su gris era y es teñido. Pero con el gris natural, ¿quién se atreve?

VANITY FAIR

"Porque una cosa es tener 30 años y teñirte el pelo de gris y otra es tener 50 y que las canas expliquen tu edad", me cuenta mi querido Raúl Rodriguez Urbina, estilista de Mediaset y dueño de un salón de peluquería en Madrid. Pero este miedo también se está rompiendo. Los cuarenta son los nuevos 30, y los 50, los nuevos 40.

Se puede estar estupenda con el pelo canoso. Lo demuestra cada día Carla Royo—Villanova con ese corte garçon rizado y alargado. Se cuida el pelo con mimo, porque las canas necesitan de mucho cuidado para que brillen y no parezcan tiesas. Es necesario siempre una buena mascarilla y esencial el champú para cabello blanco —sí existe—, y así evitar ese tomo amarillo tan desagradable. Y a partir de ahí, primero un corto divertido para igualar tono, y luego dejarlo crecer.

Melenas espectaculares como la de Angela Molina, a quien hemos visto la transformación paulatina del negro zaino al un gris perla. Y si estas en "momento decisión" no hay nada como buscar en Google "mujeres canosas" y ver como desde Kate Middleton hasta Angelina Jolie lucen esas primera canas, o canas sin teñir con enorme elegancia. La reina Letizia demostró durante unas horas que es posible lucir canas y estar bellísima, y teñirse otra vez y seguir siendo espectacular.

Si eres joven y te gusta teñirte el pelo, el gris perla y el rosa—coral son los tonos de la temporada. Si quieres sentirte empoderada con tus canas y estás harta de gastarte lo que no ganas en tintes y mechas, la solución es sencilla. Además, te verán cómo a una valiente, porque la cana ya no es sinónimo de edad avanzada, más bien de mujer que controla su destino.

El mercado mundial del cuidado del cabello no hace más que crecer. En 2015 facturó 81.300 millones de dólares y se espera que se superen los 105.000 millones de dólares de facturación en el año 2025. Un crecimiento sistemático del 3%. Aunque no hay datos específicos sobre la venta de los productos específicos para el cuidado de las canas naturales. Lo cierto es que todo el mundo en el sector coincide del incremento en las ventas en los últimos años junto al sector de los productos orgánicos, que está marcando la pauta en países como Estados Unidos o el norte de Europa.