El vídeo más difundido de Ortega Smith tras conocerse su positivo por coronavirus

Poco después de conocerse el positivo de Ortega Smith, ha comenzado a cirular por las redes sociales el vídeo de un discurso que él mismo dio el año pasado en El Ejido y en el que aseguraba que los inmigrantes son “portadores de graves enfermedades”.

El vídeo lo ha publicado en Twitter el periodista Miquel Ramos y en él se escucha al dirigente de Vox cuestionar a los voluntarios de Cruz Roja, de quienes dice que “aunque puedan mirarles en ese momento si tienen o no vómitos, tienen o no una herida, tienen o no fiebre, no garantiza de ninguna manera que no sean portadores de graves enfermedades”.