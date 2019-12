El vídeo en cuestión se titula ‘Austin Pollers, el soltero de oro’, y hace posible ver cosas tan extrañas como la cara de Aznar en el cuerpo de una mujer o al propio Martínez Almeida caracterizado como Austin Powers. Y todo ello tan bien realizado que cuesta trabajo pensar que no es cierto.

El vídeo de Austin Pollers sale a la luz después de una entrevista a Martínez Almeida en El Mundo en el que le preguntaban por las palabras de Begoña Villacís, vicealcaldesa, cuando dijo que “le estaba buscando novia”.

Según Martínez-Almeida, su compañera de Gobierno municipal “está demasiado ocupada y se ha olvidado” de buscarle novia. “Habrá que decirle, oye Begoña, te comprometiste”, bromea.

También se refirió a las apps para ligar y sus palabras fueron sonadas: “No he probado ninguna y no me llama la atención. Tengo éxito por mí mismo como para ir a una app”.