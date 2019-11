Elecciones, liderazgos y lecciones europeas

La identidad socialdemócrata ha de ser por definición igualitaria (rebelde contra la injusticia de la desigualdad y de los privilegios, amiga de ciudadanías libres e iguales en derechos y en oportunidades, enemiga de explotar el reaccionario y supremacista instinto de ser “diferente” y “mejor” en tu identidad primera que cualquiera que no quepa en ese pretendido o real círculo identitario). Ha de ser progresista (amiga de liderar cambios inexorables, no de explotar un reaccionario instinto de pánico ante ellos). Y ha de ser europeísta e internacionalista (amiga de tejer círculos concéntricos de solidaridad cohesiva e inclusiva y no de rechazar a quienes, por su nacimiento, raza, lengua, religión, sean estigmatizados como si se tratase de strangers in paradise, extraños en tu paraíso). Si no acierta en el balance y fuerza de estos vectores, una formación que reclame la marca socialdemócrata acabará enajenando apoyos sin atraer compensación ni “justo medio”.

Es por ello que, cualquiera que sea el resultado de las elecciones del 10D en RU, muchos europeístas hemos echado -y echamos- tanto de menos la ausencia de un discurso valiente y abiertamente europeísta en el actual liderazgo del Partido Laborista (Jeremy Corbyn) que marque una diferencia frontal frente al fanatismo nacionalista cerril con que el actual liderazgo Tory (Boris Johnson) se ha embarcado en una apuesta de salida sí o sí de la UE cuanto antes: Brexit!, Deal or no deal! No matter what! And whatever the cost!

Es como si en su cerrazón ciega para provocar a cualquier coste, con acuerdo o sin acuerdo, la separación de RU frente al resto de la UE, el PM Johnson y los Tories se mostrasen dispuestos a pagar el precio de quebranto de su propia cohesión territorial (la reactivación de la independencia de Escocia), social y generacional: Dispuestos, sin mirar el coste, a lo que quiera que sea, con tal de culminar su designio de cara a la ruptura de amarras con esa historia de éxito que describió la integración supranacional europea durante sus mejores décadas.

Muchos socialdemócratas y socialistas europeos nos manifestamos convencidos de que ni el Labour ni Corbyn estarían tan detrás del atrabiliario Johnson y su lesivo populismo Tory si, además de su promesa de cambio radical, económico, social, fiscal, tributario, el laborismo y su líder hubiesen plantado cara a la pesadilla distópica del interminable Brexit con una alternativa clara: compromiso europeísta, en sus valores y principios, y permanencia en la UE.

