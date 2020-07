La cómica ha enviado una carta al sindicato en el que afirma estar decepcionada por las acusaciones del personal, según ha publicado eOnline. “El primer día del programa les dije a todos que este sería un espacio lleno de alegría, que nadie levantaría la voz y que todos serían tratados con respeto. Me decepciona saber que no ha sido así”, ha escrito la presentadora, que afirma que cualquiera que la conozca sabe que ese comportamiento no es propio de ella.