"En Afganistán no ha vencido el islamismo; ha vencido la heroína"

Cuenta Saviano que en 2002 el general estadounidense Franks, el primero en coordinar la intervención de EEUU en Afganistán, advirtió de que la suya no era una misión “antidrogas”. Y ese fue, para Saviano, uno de los grandes errores de EEUU: separar el conflicto del narcotráfico, dejarles hacer. Años más tarde, The New York Times publicó que la lista negra del Pentágono con los narcotraficantes de heroína que iban a ser detenidos no incluía a los que se pusieron del lado de las tropas estadounidenses. Los ‘amnistiaron’.

Argumenta Saviano que las nuevas generaciones de talibanes son idénticas a las anteriores, pero con una “diferencia sustancial”: los antiguos veían a los muyahidines antisoviéticos como héroes. En cambio, los nuevos talibanes tienen como referente a los grandes traficantes. “Los talibanes utilizan la ley islámica para crear un régimen autoritario, necesario para su tráfico”, afirma Saviano.

En su opinión, Afganistán se ha convertido en un narcoestado. Mientras los Estados Unidos han gastado 80.000 millones en veinte años de guerra, los talibanes han ganado 120.000 millones gracias al opio en ese mismo tiempo. “¿Cuál era el ejército más rico?”, se pregunta Saviano. “¿Con quién convenía estar?”.