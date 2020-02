En defensa de los impuestos

Un impuesto que viene, porque no hay más remedio y además de justo es necesario es la famosa ‘tasa Tobin’, que gravará con un 0.2% la transacción de acciones en compañías de más de 1.000 millones. Ya los medios de comunicación adictos, y los esbirros embozados de las redes sociales, pronostican el caos porque esto, aseguran, repercutirá “gravemente” (encima) en los pequeños ahorradores. Un 0.2% para un ‘pequeño ahorrador’, que al ser pequeño y humilde, uno de los de la clase media machacada por la crisis y la gestión neoliberal la compra-venta puede ser de unos pocos cientos o algunos poquísimos miles. Los mismos que claman contra los peligros del aumento de la presión fiscal (y no tienen en cuenta la presión arterial de los estafados, de las preferentes, por ejemplo) no paran de denunciar que las pensiones están en peligro, que la universidad necesita más presupuesto de investigación, que no hay profesores suficientes ni en primaria ni en secundaria ni en la superior, que hay que meter euros chorros en la España vaciada y en la agricultura… a la vez que defienden una cosa y su contraria, como que hay que cuadrar el círculo sin aumentar los ingresos.

El negocio digital es fabuloso, y no me gusta emplear esta palabra porque la emplea hasta el empalago el tuitero en Jefe Donald Trump, y allá quien le votó con su conciencia. Pues bien, las grandes empresas que mueven el mundo digital, hay ocasiones que en algún país, caso español, cotizan algo más que un humilde autónomo atosigado por las deudas, con cientos o miles de millones de euros en facturación. Poco a poco estos gigantes que han venido de la mano del prodigioso mundo del chip van a actuar como la voraz depredadora sin escrúpulos United Fruit Co. en Centroamérica: se quedarán con todo el negocio menos los restos y cotizarán no donde hacen el negocio y están los clientes sino en EEUU, que tiene famosos paraísos fiscales, o donde les convenga. ¿Y de qué van a vivir las naciones? ¿Cómo se puede proteger a los trabajadores esclavos modernos obligados a disfrazarse de falsos autónomos de los abusos de los poderosos oligopolios globales?

El trabajo que en los 70 hacía una oficina de telégrafos con un jefe y cinco empleados lo hace ahora cada persona que tenga un móvil: los correos electrónicos, el wassap, los mensajes, Twitter, Instagram, etc. no son sino los telegramas del siglo XXI.

Sin embargo hay un ‘impuesto’ (porque no es voluntario) del que no hablan y que afecta también a los pequeños ahorradores de sus lágrimas de cocodrilo, aquellos que tienen en el banco unas docenas o un par de cientos de acciones de Telefónica (de cuando las Matildes), que les regalaron sus abuelas o tías solteras hace treinta o cuarenta años. El banco cobra 5 euros al año por ‘mantenimiento de cuenta’, una cuenta que le obligan a abrir sólo para esto, porque las otras no valen por lo visto; para 2020 algunas entidades anuncian subidas en las distintas modalidades, como un 0.16% en custodia y administración de valores mediante anotaciones en cuenta; un 0.20% fijo por servicio de intermediación (robótica, of course) en mercados de valores de renta variable….

Pues así como las entidades financieras cargan la comisiones que les da la gana, y el pequeño ahorrador ha de resignarse al ‘lexatin’ o a la vaselina, con el consentimiento sentimiento de los ‘reguladores’ del mercado y las instituciones de vigilancia del ídem vigilan preferentemente los intereses de las grandes el Estado –que somos todos y para todos, hay que recordarlo– puede hacer lo mismo. Probablemente nunca la ‘tasa Tobin’ alcanzará el porcentaje que cargan los bancos a la gente corriente por tener sin mover unas acciones de un cliente.

Hay un principio irrenunciable para que la democracia sea sana, y no esté bichada por dentro como un queso de Cabrales, que a pesar de so es bocato di cardenali, o llena de agujeros, como un Gruyere, que algunos dicen que como tiene agujeros, y los agujeros no engordan, son buenos para la dieta, y este es el principio de la igualdad. Los impuestos, según la Constitución del 78, han de der progresivos ( el que más tiene más paga) pero no confiscatorios. Por ello, han de ser igualmente progresivos para todos. Si un funcionario o un empleado contribuye según su nómina, eso debe ser aplicable con carácter general. Lo que es injusto es que se produzca una excepción mediante un trato favorable a los ricos y muy pero que muy favorable para los muy, pero que muy ricos. Pero claro, no hay que olvidar que una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero, y que siempre los defensores del capitalismo de amiguetes ( para eso es la desregulación) van a defender a los que, antes o después, le pagan. O son ellos mismos los propios interesados.

¿A quién beneficia la quiebra de las pensiones o de la sanidad pública? ¿ A quién perjudican estos dos nuevos impuesto apenas enunciados y a los que aguarda un trámite tortuoso lleno de ‘altas presiones’? La respuesta nos acercará a la verdad, y la verdad además de hacernos más libres permite a la ciudadanía corriente tener más datos a la hora de votar.

No es verdad que vayan a repercutir en el consumidor por lo menos más de lo que repercuten los demás impuestos o tasas. En este mundo desquiciado y manipulado en que vivimos, hasta el aumento del 50% al 75% de la subvención al transporte de los residentes en Baleares o Canarias al final, por arte de birlibirloque, a quien más ha beneficiado es a las compañía aéreas, que han encarecido el precio del billete “porque ha aumentado la demanda”, explican imperturbables y sin reírse.