Manuel 脕ngel Laya/Europa Press via Getty Images

Manuel 脕ngel Laya/Europa Press via Getty Images El presidente en funciones de la Junta de Castilla y Le贸n, Alfonso Fern谩ndez Ma帽ueco, celebrando la victoria del PP.

12.20. Vox advierte a Mañueco que no regalará sus votos y exige como mínimo lo que tenía Cs en el Gobierno

Puente ha señalado en La Sexta que los socialistas tienen que “ofrecer esa alternativa” para que el PP “no caiga en brazos” de Vox y por “coherencia” de su propio partido. También ha explicado que el PSOE no puede hacer un discurso sobre la “peligrosidad” de la formación de Santiago Abascal y después permitir que entren a gobernar.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha mostrado a favor de que el PSOE facilite la investidura del candidato del Partido Popular a la Presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con el objetivo de que Vox no entre en el Gobierno autonómico.

13.00. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), a favor de facilitar la investidura del PP para no depender de Vox

12.00. Mañueco anuncia que quiere un Gobierno en solitario, pero no pone “líneas rojas” a Vox

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reiterado su pretensión de conformar un Ejecutivo íntegramente del Partido Popular, como había venido explicando durante la campaña electoral. No obstante, no ha descartado negociar con los de Santiago Abascal tras haber indicado que no habrá “líneas rojas”.