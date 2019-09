Encara al voltant de les quotes (i les gestes)

Aquest article també està disponible en castellà.

Un cop vaig llegir —i mai més no he pogut recordar on— que el pintor Eugène Delacroix (1798-1863) creia que només els homes tenien dret a portar pantalons i que si una dona gosava dur-ne era un atac inadmissible als drets inalienables de l’home (tenia un gust i un criteri particulars respecte a la vestimenta femenina, la Llibertat que guia el poble de la seva famosa obra —única dona del quadre— va amb els pits descoberts; ¿en quines dones es devia emmirallar?).

Algú podria haver argumentat que el fet que les dones en portessin no impedia que ell en dugués i els disfrutés. No és un cas únic. La reivindicació del dret a vot de les dones va desencadenar una violència inusitada a tot arreu, malgrat que les sufragistes no treien cap dret a ningú —i menys als homes—, sinó que els ampliaven.

No devia anar tan desencaminat Delacroix des del punt de vista de la ideologia de gènere masculí, si es té en compte que les autoritats prohibien a les dones que en duguessin. La gran pintora Rosa Bonheur (1822-1899) havia de sol.licitar «Autorització per utilitzar disfressa» a la gendarmeria cada sis mesos —és a dir, per vestir-se d’home; bé, més aviat per dur pantalons— per anar a les fires de bestiar on prenia apunts del natural per pintar quadres; n’és testimoni l’excel.lent la Fira de cavalls (~1853).

Una altra contemporània, George Sand / Aurora Dupin (1804-1876) tenia predilecció per usar vestimentes masculines perquè li permetien circular molt més lliurement per París i accedir a llocs que no hauria pogut freqüentar una dona de la seva condició social. Ella mateixa explica la seguretat, tranquil.litat i aplom que li donaven els pantalons. Allò de l’hàbit fa la monja (si fem la regla de la inversió, ens adonarem del mal —no tan sols físic— que infligeixen els talons d’agulla: inseguretat, desequilibri, incomoditat, postura forçada...).