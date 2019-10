Encontronazo en Twitter entre Espinosa de los Monteros y Miguel Ángel Rodríguez: "Jódete, imbécil"

Pero aquí no queda la cosa. Monasterio ha acusado a Miguel Ángel Rodríguez, que también fue colaborador externo en la campaña electoral de la actual presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de “amenazas” contra ella y su marido.

Monasterio ha acusado también en Twitter al PP de querer su apoyo para “salvar” a los populares de una comisión de investigación, no para votar políticas contra la izquierda.

“El jefe de campaña de Isabel Díaz Ayuso poniendo por escrito las amenazas que ya me hicieron otros. No me quieren para votar políticas contra la izquierda, me quieren para que les salve de una comisión de investigación. Defender la libertad tiene un precio, lo sabemos”, ha subrayado la dirigente de Vox.