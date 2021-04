Encuentra lo impensable en una bolsa de patatas y Twitter explota: no es ningún montaje

me he encontrado unas gafas de vista en un paquete de patatas (adjunto todas las perspectivas para que se vea que no es fake) pic.twitter.com/dbMUxSV1GI

“Antes de cenar, viene y me pregunta ’Paula, me iba a comer estas patatas, pero ¿esto no son unas gafas?′ y me enseña el paquete donde no se ven siquiera las gafas como tal, solo se veían las patillas”, ha relatado.

Después de unos segundos en los que su madre estruja la bolsa para cambiar la distribución del contenido y poner así las gafas rectas, ambas comenzaron a reírse.

“Llegamos a la conclusión de que es de un trabajador al que se les habrá caído en la fábrica, no tenemos ni idea de cómo habrán llegado ni el proceso de las patatas. El caso es que tenemos las gafas de un señor/una señora en nuestra casa y pensamos guardar el paquete como si de oro se tratase, fin de la historia”, ha detallado.