Este es el sencillo truco para conseguir que la batería de tu móvil dure más tiempo

El creador de contenido @noetips01, un chico que se dedica a dar consejos sobre tecnología en TikTok, ha subido a su cuenta de la red social un vídeo enseñando cómo hacer que la batería de tu móvil dure más tiempo.

"Si notas que tu teléfono se descarga muy rápido o se calienta mucho, es porque la batería de tu teléfono debe de estar mal calibrada. Así que te voy a enseñar a cómo puedes mejorar la batería en tu teléfono", ha relatado el usuario.

"Estando desde tu teléfono, vas a dirigirte como que vas a hacer una llamada y vas a marcar el siguiente código, que es aterisco, signo de número 02, 28, signo de número", ha ido guiando el tiktoker.

"Y te va a aparecer este menú súper oculto y este menú súper oculto del teléfono es uno de mis favoritos, ya que te muestra el voltaje de la batería y el nivel de carga", ha comentado el creador de contenido.

"Y si pulsas en esta opción llamada Kit Estar y ahora pulsas en OK. La pantalla de tu teléfono se va a pagar y al utilizar esta opción podrás mejorar el rendimiento y la calidad de la batería de tu teléfono", ha contado el usuario.

"Y por último, y pienso que es lo más importante para que tu teléfono dure mucho más tiempo cargado, vas a marcar el siguiente código, que es aterisco, signo de número, 9900, signo de número y te va a aparecer este menú súper oculto", ha relatado el usuario.

"Y lo que más me gusta de este menú súper oculto es que si pulsas en esta opción y ahora pulsas en OK, podrás borrar la caché de tu teléfono, eliminando todos los virus y todos los datos basura que no necesitas", ha asegurado.

"Y podrás liberar espacio en tu teléfono a la misma vez. Ahora deslizarás todo para abajo. Y pulsarás en esta opción llamada Battery Reset, y así estarás haciendo un restablecimiento manual de la batería de tu teléfono", ha explicado el tiktoker.

"Ahora deslizarás más hacia arriba y vas a colocar esta opción llamada Low Battery en ON. Así podrás hacer que la batería de tu teléfono dure mucho más tiempo cargada", ha concluido el usuario.