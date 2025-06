Sube este vídeo sobre lo que pasa en el examen oral de inglés y las respuestas son para escribir un libro

La usuaria de TikTok Luci (@wtffluci) ha subido un divertido vídeo a su cuenta de la red social bromeando sobre cómo es el examen oral de inglés a la hora de sacarte un título oficial.

"Yo cuando el del speaking del C1 me pregunte mi opinión acerca de cómo la contaminación afecta a los jóvenes flautistas de un pueblo perdido de Inglaterra en vez de cuál es mi comida favorita", ha comentado la usuaria en el vídeo.

"¿Qué pasa con el: 'hola', '¿cómo estás?', 'Mi nombre es?'", se puede esuchar en el audio, haciendo referencia a las preguntas fáciles de responder en inglés, para las que basta con un nivel básico.

Una broma con la que han conectado muchos usuarios, haciendo que el vídeo supere ya las 270.000 visualizaciones y los 51.000 me gustas, además de los más de 300 comentarios en los que los internautas han contado sus experiencias.

"Yo tuve que explicar en mi mediation del C1 qué eran las dehesas y como funcionaba el etiquetado de las patas de jamón. No sé quien en su sano juicio sabe decir dehesa en inglés si no es nativo", ha relatado un usuario.

"En el examen de B2 de alemán me tocó hablar sobre deportes de riesgo. Y lo más arriesgado que he hecho yo en mi vida es jugar al pádel"; "Haciendo el examen del C2 me preguntaron sobre medicina y el desarrollo de tumores. ¡Suerte que me había visto House!"; "A mí me pusieron a hablar de presas hidráulicas ¿¿¿??? Suspendí, sí", han sido algunos de los comentarios más aclamados.