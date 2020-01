Qué es exactamente y cómo se contagia la enfermedad de Lyme, la dolencia que sufre Justin Bieber

Jayne Kamin-Oncea via Getty Images

Justin Bieber ha vuelto a la primera línea de la prensa internacional. Y no es su single Yummy lo que le ha llevado a poner los focos en él. El cantante ha revelado a través de Instagram que ha sufrido dos enfermedades en los últimos dos años : una mononucleosis crónica y la enfermedad de Lyme.

Qué es la enfermedad de Lyme y cómo se transmite

En Estados Unidos y en algunas zonas de Europa se considera endémica. De hecho, el Centre For Disease Control and Prevention de Estados Unidos (CDC) publica cada año un mapa de la incidencia de la enfermedad , que es bastante común en el noreste del país.

Cuáles son los síntomas

Como sucede con todas las enfermedades que se transmiten por picadura de garrapata, el primer síntoma es un sarpullido en forma de ‘ojo de buey’, que puede llegar a medir enrrojecido hasta 30 centímetros, según informan en Medline Plus .

Puede ir acompañado de fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales, rigidez de cuello o cansancio o ganglios linfáticos inflamados, según esta misma web. Si no se trata correctamente puede derivar en sarpullidos por todo el cuerpo, dolor en las articulaciones o problemas neurológicos (a veces incluso meses o años después de sufrirla) como “inflamación de las membranas que rodean el cerebro (meningitis) o parálisis temporal de un lado del rostro (parálisis de Bell)”, tal y como indican en la clínica Mayo.

Qué complicaciones puede tener

Además de estos síntomas, la enfermedad puede tener ciertas consecuencias que pueden confundirse con otras enfermedades por lo que se la conoce como la “enfermedad imitadora”. “Sus síntomas son parecidos a la gripe, síndrome de fatiga crónica e incluso ELA”, indican en Medline Plus .

Cómo se trata

Qué otros famosos lo han sufrido

A pesar del revuelo causado por la enfermedad de Bieber, no es el único famoso que la ha sufrido. La cantante Avril Lavigne la sufrió en 2015 y contó en la revista People lo duro que fue para ella : “No podía respirar, hablar, ni moverme. Pensé que me estaba muriendo”.

La mexicana Thalia también la sufrió en 2011 y Alec Baldwin confesó en una entrevista en The New York Times que, aunque la sufrió en el 2000, sigue teniendo síntomas: “En la misma época del año, me encuentro muy cansado”.