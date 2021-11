La pinza en la nariz: PSOE y UP tragan con el polémico Arnaldo y el PP lanza a un candidato incoherente con la independencia judicial

Arnaldo es uno de los nombres que se tienen que votar este jueves en el Pleno del Congreso para renovar varios órganos constitucionales. Ese grupo fue pactado por el Gobierno y por el Partido Popular. La figura de Arnaldo la puso encima de la mesa Tesoro García Egea (PP), y Génova 13 no ha querido retirarla a pesar de las polémicas. O entra él o no se renuevan los órganos constitucionales.

¿Y quién es Arnaldo ? ¿Qué le liga con el PP ? ¿Por qué no es idóneo? Un primer dato: administraciones controladas por el Partido Popular contrataron durante años a la empresa de Arnaldo por valor de 979.000 euros . Así consta en un informe de la Agencia Tributaria, desvelado por la Cadena Ser, que fue encargado por el juez José Castro dentro del caso Palma Arena para rastrear la actividad entre 2003 y 2008. 51 de los 75 contratos fueron menores, lo que hacía que no tuvieran que salir a concurso público. Fueron relaciones contractuales con ayuntamientos, autonomías y empresas públicas en Madrid, Baleares, Canarias y Castilla y León. Asimismo, hizo negocio con AENA y los ministerios de Trabajo y de Medio Ambiente al final de mandato de José María Aznar.

Esta suma de actividades, declaraciones y pasados judiciales han llevado a un profundo malestar entre los diputados del PSOE y de Unidas Podemos. Hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que no le gustan “algunos nombres”, pero que su “deber” como Gobierno es respetar el acuerdo al que se llegó para poder renovar algunos órganos constitucionales (en el caso del TC desde finales de 2019).

Las direcciones del PSOE y de UP confían en esa disciplina de voto. Durante la Comisión de Nombramientos en el Congreso el portavoz del PSOE en el órgano, Odón Elorza, fue el más duro contra Arnaldo. Y ha tenido sus consecuencias, según revelaba él mismo en una entrevista en la Cadena Ser. Ha sido apartado del debate de este jueves y desde el grupo socialista se le trasladó que había sido “muy crítico”. Él ha dicho que tará con “la pinza en la nariz”, una expresión que también ha utilizado el líder de los ‘comunes’ en el Congreso y presidente del grupo confederal, Jaume Asens.

Además de Arnaldo, el nombre de la polémica, La otra candidatura propuesta por el Partido Popular, Concepción Espejel, tampoco se escapa de las sombras aunque no ha generado tanto revuelo. La magistrada fue apartada del caso Gürtel en la Audiencia Nacional por sus vínculos con el Partido Popular. Ahora pasará a formar parte del Tribunal Constitucional.

Los que no van a tragar con estos dos sapos tan grandes serán los socios de investidura. ERC, Más País o Compromís no darán sus votos y ya están advirtiendo incluso de que los ‘morados’ se arrepentirán de ese voto a favor. Lo que intentan los altos mandos del PSOE y de Unidas Podemos es echar la culpa al Partido Popular y decir que la responsabilidad es del proponente. Lo que está claro es que se va a renovar el Constitucional, pero dentro habrá miembros no idóneos. Críticas de todos los ámbitos de la izquierda, pero se intenta apelar a ese sentido de Estado de renovación. Y Arnaldo en breve estará decidiendo que es constitucional o no en este país.