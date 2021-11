Por qué el PSOE y Unidas Podemos se tragan el ‘sapo’ de Arnaldo

Además, detrás también está otro factor: no romper el pacto para intentar todavía el que falta, la renovación de Consejo General del Poder Judicial. El PP sigue negando ese acuerdo, y no votar a Arnaldo, entienden en el PSOE, sería volar todos los puentes posibles. No obstante, el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha admitido que los populares sigue “inflexibles” y que no tienen todavía garantías de que se llevará a cabo ese posterior pacto.

Las direcciones del PSOE y de Unidas Podemos entienden que hay que tragarse ese sapo para lograr esa renovación de los órganos, que está erosionando a las instituciones y que el PP alarga porque entiende que le beneficia. No quieren romper ahora ese difícil acuerdo (fraguado entre Teodoro García Egea y Félix Bolaños) y que ha sido imposible durante muchos tiempo. Se trata de un “pacto de Estado” que ahora no se puede revertir, según las palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho que, aunque no les guste Arnaldo, se debe respetar el acuerdo y ha mostrado su confianza en que esto sirva ahora para “culminar” el proceso de renovación del Poder Judicial (que ahora tiene mayoría conservadora). Su argumentación: “Es un nombramiento que no nos gusta. No es del PSOE. Nosotros nos hacemos cargo de los nombramientos del PSOE, no de los del PP. No nos gusta, no sé si es lo único que tiene que ofrecer el PP, pero hay un interés superior de país, que es el cumplimiento de las leyes, de la Constitución y esperamos que también culminemos este proceso con la renovación del CGPJ”. Una idea que también ha trasladado el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, señalando que votan a este jurista porque son “responsables” y “respetuosos” con el preacuerdo.

Tanto desde las direcciones del PSOE como de UP se pone el foco en el que se trata de una elección de PP, pero la realidad es que los nombres sólo saldrán adelante si se juntan los tres partidos (son necesarios al menos 210 diputados para ganar la votación).

La opinión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha sido la siguiente: el PP “no ha estado a la altura de las circunstancias” al proponer a Arnaldo y “pone en riesgo” la independencia judicial.

A pesar del malestar, en los dos grupos confían en la disciplina de voto para salvar esta votación. De hecho, la dirección del PSOE ha pedido a sus diputados que remitan el comprobante de haber votado (ya que es sistema secreto y telemático), por lo que conocerá qué nombre han puesto sus parlamentarios.

En las filas socialistas el que ha hablado más claro ha sido Odón Elorza (PSOE), al que se ha apartado del debate este jueves después de su intervención en la Comisión de Nombramientos. La dirección del partido le hizo saber que había sido “demasiado crítico”, según ha confesado él mismo. Su expresión se repite estos días: votará “con la pinza en la nariz”. Esta misma expresión la ha utilizado el presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens, pero que votará por “responsabilidad”. Entre los ‘morados’, las más críticas han sido Gloria Elizo y Meri Pita, que han escrito: “Cada voto afirmativo es una ignorancia deliberada”.

PSOE y UP se tragan el sapo de Arnaldo. Ahora a la espera del Poder Judicial.