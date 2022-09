Todo lo que se sabe del funeral y entierro de Isabel II

WPA Pool via Getty Images

El funeral de Estado tendrá lugar en la Abadía de Westminster, próxima al Parlamento. En él comparecerán jefes de Estado y de Gobierno de numerosos países, con notable representación de las distintas casas reales. También la española, con la presencia de Felipe VI y Letizia, además de la aparición de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía. También está confirmada la presencia de Joe Biden y Emmanuel Macron. No obstante, matiza EFE, Buckingham no ha publicado la lista definitiva de invitados y no hay, por el momento, intención de hacerlo.