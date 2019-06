Entre cirios, cilicios y tinieblas. Larga vida al programa Skolae

A menudo olvidamos la ofensiva cruenta, constante, sin pausa ni tregua de la extrema derecha y del fundamentalismo religioso, católico, cristiano, musulmán, judío... contra los derechos humanos. Es más cómodo —y me incluyo— no recordar constantemente la sacrosanta alianza mafiosa entre Iglesia —con gran protagonismo de las evangélicas— y los dirigentes de muchos países de América Latina. Pienso en Brasil, Argentina (el pañuelo verde acabará siendo humilde bandera victoriosa, no lo duden corajudas argentinas), Honduras, El Salvador... Ni siquiera se escapa la pacífica Costa Rica.

Y ahí les duele. Cualquier profesora sabe que cuando en una escuela, en un instituto, intentas organizar un grupo de coeducación, con la iglesia (entendida en un sentido amplio) has topado; también lo saben algunas madres y padres. En un centro puedes proponer las actividades más estrafalarias, inútiles e insólitas pero, ¡ah, amiga!, cuando vas al núcleo de la desigualdad, de la discriminación, del menosprecio a las alumnas (una forma más de violencia), saltan todas las alarmas y te acusan indefectiblemente de adoctrinar. Vas contra el orden patriarcal en todos los sentidos, incluso contra aquella máxima que dice que el machismo y la discriminación se soluciona con educación. No, no y no.

Pese a defender con uñas y dientes el derecho de las niñas a la escolarización, a la educación, a la instrucción, sé que con esto no basta. No basta con un triste enseñanza que se suele basar, respecto a la literatura por poner un ejemplo, en la extraña superstición de que no ha habido ni hay escritoras y en el dogma de que su obra es insignificante. No fortalece a las niñas ni a las chicas, no les va a favor, ni les potencia la autoestima. No basta con una limitada y empobrecedora enseñanza que obvia que el ser humano también está compuesto de sentimiento y, ¿por qué no decirlo?, de sexualidad. En una palabra, sólo lo conseguiremos cuando la coeducación sea, se diga, «educación» y la misoginia ilustrada sea un recuerdo.

Si además la propuesta para coeducar es global, sistemática, organizada puedes ya prepararte a ataques y a golpes de todo tipo. Una pancarta que acompañaba y animaba a las declarantes que acudieron al TSJN lo resumía: ‘La igualdad no es optativa’.

Es más que una broma de mal gusto afirmar que no hay necesidad de coeducación ni de educación sexual, ni todas las formas de respeto y conocimiento posibles hacia la otra, hacia el otro, en un país donde los niños ya a los 8 años se inician en una pornografía basada en la violencia contra las mujeres, que les escupe y las agrede. Mantenerlo en una ciudad como Pamplona donde se perpetró la abyecta violación de la Manada durante los sanfermines de 2016 y la ominosa e infame sentencia posterior, no tiene nombre, es una indecencia casi pornográfica.