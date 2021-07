"El rock ahora tiene miedo de molestar, cosa que al trap no le pasa"

Es músico, escritor y periodista, pero sobre todo, es un testigo de la música de su tiempo. Bruno Galindo (Buenos Aires, 1968) publica Toma de Tierra (Libros del KO), un relato distinto sobre la industria, la prensa y hasta el sonido mismo de la música en las últimas décadas.

Todo ha cambiado. “El rock ya no ofende”, dice; le preocupan las redes sociales. Al rock, no a él, matiza. A él lo de ofender le preocupa menos y confiesa que no ve programas como La Voz u Operación Triunfo que “entretienen pero no dan talento”.

Ha vivido las experiencias más absurdas junto a los Sex Pistols (más absurdas de lo imaginable con esta gente), se ha visto a solas con Prince y David Bowie, también con U2, para los que incluso trabajó de ‘chico de los recados’ en sus comienzos... pero huye del misticismo del ayer. Hoy, explica, “la música está más viva que nunca”.

Planteas tu obra como un relato autobiográfico con tres tramos diferenciados en cada capítulo. ¿Cuál es la meta de Toma de Tierra?

El mundo de la música ha experimentado un cambio extraordinario en apenas tres o cuatro décadas y este libro se propone contar cómo ha ocurrido. Antes grabábamos en casetes lo que sonaba en la radio y ahora hacemos algo parecido en playlists de Spotify. Hace veinticinco años el CD era una especie de tesoro y ahora es algo que cuelgas en tu balcón para espantar a las palomas.

Durante mucho tiempo la música ha sido parte fundamental de la identidad colectiva; te gastabas un dineral para escucharla en un buen equipo, que era un electrodoméstico tan importante como el televisor. Mi libro aporta perspectiva sobre todo esto, o así lo pretende, a partir de una revisión de la memoria personal (y colectiva, porque sobre la música todo el mundo tiene algo que decir).

Afirmas que el rock ya no ofende a nadie. ¿Desde cuándo esto es así? ¿Se muere el rock, acaso?

Supongo que desde la explosión de las redes sociales, que marcan el momento en que empezamos a tener miedo de hablar y significarnos. El rock tiene miedo de molestar, cosa que al trap no le ha pasado (y esa es parte de su belleza). No ha muerto el rock como sonido, pero sí como música rebelde. Deben ser cosas mías, pero a mí me parece raro hacer un disco de rock y dedicárselo a tus padres. En todo caso tampoco pasa nada porque una música deje de ser hegemónica; todo va y viene. No me extrañaría que volvieran las guitarras muy pronto.

Y la música... ¿se muere en 2021?

En el plano creativo hay más música y está más viva que nunca: es inabarcable. En el plano profesional, en cambio, muchos de los oficios de la música están en peligro de extinción.