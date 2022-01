Igea: “Mañueco se ha convertido en 'follower' de Ayuso de la noche al día”

SERGI GONZÁLEZ Francisco Igea

“Mañueco es un político frío y calculador”. Francisco Igea hace esta confesión cuando se le pregunta cómo es el jefe del Ejecutivo de Castilla y León, con quien compartió Gobierno hasta que el salmantino decidió echar a Cs y convocar elecciones anticipadas en la comunidad el próximo 13 de febrero. Y hace una advertencia: “No será presidente con mi voto”. Igea (Valladolid, 1964) niega que Cs vaya a desaparecer y aspira a tener grupo parlamentario. Cree que sólo se han hecho “estupideces” desde que se quedó el PP en solitario en el Gobierno y reivindica como suya la acción del Ejecutivo autonómico. También avanza que con sus votos no habrá Gobierno en el que entre Vox. Tiene claro que el aspirante de la ultraderecha, Juan García-Gallardo, es el “prototipo de ultra que se guarda en la Oficina de Pesos y Medidas de París”. “Xenófobo, homófobo, no le falta detalle”, incide. Además, lamenta que Mañueco se haya convertido en “follower de Ayuso de la noche al día”. Para lanzarse también contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus palabras sobre las macrogranjas. En su opinión, es un “irresponsable” y no puede actuar como un comentarista. Esta polémica, advierte, “va a matar” al PSOE y a UP en la comunidad. Y reconoce también el “mayor error” cometido desde la Transición: que Cs y los socialistas no firmaran un acuerdo tras las elecciones de 2019. No se corta, Igea en estado puro. ¿Cómo está? ¿Cómo encara la campaña? Bien, ha empezado bien. La convocatoria es un desastre, la decisión ha sido inexplicable. Nadie ha comprado ese relato del presidente Mañueco sobre la negociación de presupuestos, quedó desmontado en 24 horas. Lo que ha hecho es galvanizar bastante al partido, que estaba en una situación difícil. De repente, de todas las partes del país quieren venir a la campaña y hacer cosas. La gente está muy animada y el partido, muy enchufado. Estamos dispuestos a darles un disgusto. ¿Va a desaparecer Ciudadanos? Eso no sería darles un disgusto. Ja, ja, ja.

SERGI GONZÁLEZ Igea, durante la entrevista

Le pregunto por las encuestas que dan entre cero y uno. No, las encuestas nos dan entre uno y más. La entrada en Valladolid es segura, pero el margen en el que jugamos es la posibilidad de tener grupo parlamentario y decidir. Vamos a jugar a eso. Las encuestas han dicho muchas cosas. La valoración del Gobierno es muy buena, es lo que entiende Mañueco que le beneficia. Pero es que la acción de Gobierno es nuestra. ¿De qué me está hablando? De sanidad, cultura, hostelería, turismo. Esto es nuestro todo. Lo que estamos trasladando durante estos primeros días de campaña es que nosotros somos el Gobierno. Nuestra valoración está por encima de la de Tudanca también y muy cerca de la del presidente. Y la valoración de la consejera de Sanidad no la ha tenido nunca un consejero o un ministro estando en activo. Hay margen. La mayoría absoluta para el PP no está asegurada, ni mucho menos. Queda campaña. En la lectura completa de las encuestas hay mucho margen.

Mañueco tiene la imagen de sosegado, siempre se le ha enmarcado dentro de los barones centrados del PP. Pero, después de esa ruptura o traición, ¿cómo es realmente? ¿Sosegado? No sé. Una cosa es soso y otra, sosegado. Son cosas diferentes. Mañueco es como ha aparecido, un hombre frío y calculador. Siempre dije que cuando esto sucediese, nos montaríamos en el coche, lo encenderíamos y explotaría. No nos daríamos cuenta. Es su manera de actuar. No avisa. Demuestra mucho cómo es, el concepto de la lealtad no es una cosa que vaya mucho con él. Creo que Mañueco, que es un hombre tranquilo y mucha resistencia, no le quito las virtudes, es esencialmente el prototipo de hombre de partido. Es un tipo que lleva toda su vida. No ha hecho otra cosa, ha sido concejal, alcalde, presidente de Diputación… Toda su vida en el partido, en la política. Eso en España supone capacidad de aguante, tragar y tragar, y utilizar todas las armas para sobrevivir. Los que llevamos seis años en política sabemos las características de la gente que lleva treinta sin bajarse del asunto. Creo que no le va a ir bien. Y ha tomado la decisión, nadie tiene ninguna duda, de que con la indicación expresa del partido en Madrid para convertir esto en un trampolín. Es un hombre bien mandado. Pero, vamos, Mañueco, que se ha convertido en follower de Ayuso de la noche al día, es camaleónico. Hoy es una cosa, mañana otra. Y, sobre todo, es una persona muy timorata. No va a hacer esto sin autorización, sin permiso y sin indicaciones. Lo conozco bien y no es un paracaidista. En el PSOE achacan la convocatoria a las causas judiciales del PP como Perla Negra, las primarias en Salamanca y la trama eólica. Hay muchas cosas que van de camino. La situación era difícil. Primero, hemos sido muy leales, todo el mundo ha visto nuestro trabajo, he defendido siempre la acción del Gobierno, pero también he defendido nuestro acuerdo. Se acercaba la parte dura para ellos que era aprobar toda la agenda regeneradora, las leyes de transparencia y de lucha contra el fraude… Venía un calendario judicial muy complicado, pero eso a él no le preocupa, salvo lo de Salamanca. Lo otro venía del PP de Herrera y ese lastre lo soltaban con facilidad. Alguno hasta estaba disfrutando, cosas de los partidos. El asunto de Salamanca es distinto porque Javier (Iglesias) es su amigo y es el que hace esto para sus primarias. Pero estoy seguro de que no toma esta decisión si no le dicen que tire para adelante. De hecho, hay muchas frases que utiliza Teodoro García Egea que indican que estaban ahí. Antes de eso, habían dicho lo de vamos a ganar todas las elecciones.

La política no puede ser esto, estamos cansando en España al personal, la gente está muy harta. Esto del relato, la puñalada… Oiga, es que estábamos trabajando bien, el paro bajaba, la caída del PIB había sido menor que la media. Entiendo la política como la oportunidad de cambiar las cosas, pero para esta gente su objetivo es detentar el poder. Siempre recuerdo una frase que dijo cuando empezamos a negociar: “Lo que quieran”. Eso me dejó así, puse luego un tuit de “nadie promete tanto como el que no va a cumplir”. Es así. ¿Se arrepiente ahora de haber pactado con Mañueco y no haber hecho un Gobierno de coalición con el PSOE? No, no me arrepiento. Hice lo que creí que tenía que hacer. Defendí una política diferente en la Ejecutiva de mi partido, es conocido. Dije allí que era un error pero fui leal a mi partido. Y sigo creyendo, por eso estoy aquí y no en casa. Este partido es necesario y no podíamos romper la herramienta. Asumí las directrices. Hoy mi partido dice “pues nos equivocamos”, pues bien, es verdad, a veces te equivocas. Pero no me arrepiento ni de haber sido leal a lo que pensaba, diciéndolo y arriesgándome, los discrepantes en los partidos no llevan la misma vida que los aplaudidores, ni de estar ahora en este momento. Quien se tiene que arrepentir es quien ha incumplido. Se equivocaron ellos, pensaban que nosotros éramos mansos. Nosotros venimos a gobernar, a ejercer nuestras competencias. Lo hemos hecho. En realidad Mañueco no temía que cayese el Gobierno, sino que continuase.

SERGI GONZÁLEZ Detalle durante la entrevista

Si de usted depende después del 13-F, ¿quién sería presidente? ¿Mañueco o Tudanca? Mañueco no será presidente. ¿Seguro? Mañueco no será presidente con mi voto. ¿Y lo ve capaz de pactar con la ultraderecha de Vox? Están encantados. Después del descubrimiento del candidato, que es el prototipo ultra, que se guarda en la Oficina de Pesos y Medidas de París, no he oído a nadie del PP diciendo que no pactarán con ese tipo. Lo tiene todo, la colección de tuits de este señor: xenófobo, homófobo, le da lecciones hasta el Papa, exaltación del alzamiento. No le falta detalle. Si usted prefiere a este señor de vicepresidente que a nosotros, tendrá que explicárselo a la gente. Pero, ¿sabe lo que pasa? Este señor es un candidato que ha prestado un bufete de abogados que se ha llevado todos los casos de corrupción del PP en la comunidad. Yo no voy a votar a un Gobierno con estos señores dentro. No va a ocurrir, como no va a ocurrir que hagamos presidente a Mañueco. Podemos pactar con el PP o con el PSOE, pondremos el programa. En lo personal, es el momento que este país haga ver a un político que la deshonestidad no es gratis. Esto es lo más deshonesto que he visto hacer en política. Mañueco no va a ser presidente con los votos de Cs. ¿Puedo pactar con el PP? Sí. En este partido éramos todos fieles seguidores de una serie que se llama Borgen, yo creo en Borgen. ¿Y Mañueco sería capaz de poner consejeros de Vox en su Gobierno y que sea Castilla y León la primera comunidad con coalición con la ultraderecha? Mañueco hará lo que sea para mantenerse en el poder. Lo ha demostrado, ha demostrado no tener principios. Estos son los dos muy de incienso y sacristía. No va a tener problema con eso, pero lo tiene que decir él. No creo que lo diga. ¿Pero si creo que es capaz? Muy capaz.

¿Por qué la ultraderecha, viendo las encuestas, puede llegar a tener diez procuradores mientras que una opción de centro se quede sólo con uno o dos? ¿A qué achaca ese ascenso? Creo que hay un hartazgo muy importante en el conjunto del país de una manera de hacer política, el voto del cabreo siempre ha funcionado. Ahora hay muchísimo hartazgo, sobre todo en algunos sectores por el Gobierno, por la deriva iliberal, del puritanismo… Siempre lo he dicho en el partido: hay algunas cosas en las que nos hemos equivocado, hemos perdido la transversalidad. Somos la gente que quiere la igualdad de derechos pero hemos ido haciendo esto para colectivos, y con eso acabas entrando en contradicciones. Estos tiene la ventaja de que tienen un mensaje muy transversal, muy para todo el mundo. Pero es un voto que me preocupa. Hay muchas cosas a la vez: lo rural, desde los toros, que se ha manejado de una manera muy torpe y muy sectaria por parte del Gobierno, que ha hecho una labor muy iliberal. ¿El Gobierno central? El Gobierno central. Creo que el Ejecutivo tendría que ser capaz de reflexionar. Creo que vender tu agenda ética moral y a tus socios no es una buena idea.

SERGI GONZÁLEZ Francisco Igea

Desde aquí se ve el Palacio de Cibeles, donde está Begoña Villacís de vicealcaldesa, con los votos de Vox. También el Gobierno de Aguado con Ayuso, que luego se disolvió, llegó con los votos de Vox. Y el Ejecutivo andaluz, con su compañero Juan Marín, también accedió con los votos de Vox. ¿Ha blanqueado Cs a la ultraderecha en España? No, y de hecho… ¿Cómo se han aprobado los presupuestos en Madrid? No los ha aprobado Vox porque no ha querido, porque la primera opción era Vox. Pero ponía unas exigencias. ¿Tú cedes a las exigencias o no? En política, ¿puedo hablar de carreteras con Vox? Claro. Y de política agrícola. De muchas cosas, como con Podemos. Pero no te vendo mi agenda de derechos y libertades. ¿Vamos a colocar a unos señores como estos en el Gobierno? No. Ni con este populismo ni con este otro. ¿Ha blanqueado el PSOE a Batasuna y a Podemos, a unos señores que defienden políticas tan iliberales como las que ocurren en media Sudamérica? Aquí tenemos gente que está defendiendo gobiernos que no creen en la separación de poderes, que tienen presos políticos. ¿Es mejor la Venezuela de Chávez que Polonia? No, no es mejor. Y no hay que dejar que esta gente controle los resortes de poder. ¿Se puede hablar con ellos? Son partidos legales y puedes hablar con ellos y llegar a acuerdos sobre determinadas cosas, sobre tu política de derechos de ninguna manera. Es un error que tengan los resortes del poder. De ese error todos somos culpables, de la polarización de la política y de que el control lo tengan los polos. Lo terrible es que el PSOE y el PP han perdido el control.

Esto lleva a otra reflexión, ¿el mayor error que ha cometido Cs fue no haber hecho un Gobierno con Pedro Sánchez? Es el mayor error desde la Transición. Lo he dicho: el mayor error político de este país. Si hay algo que me quita el sueño de lo que hemos hecho en este tiempo, fue no convencer a mi partido de que aquello había que intentarlo. No digo que lo hubiéramos conseguido, era muy fácil, sacar del cajón el acuerdo que habíamos firmado la primera vez. Es lo que teníamos que haber hecho. Lo que no podemos es estar seis años llorando sobre la leche derramada, eso no cambia las cosas. La gente quiere que aportemos soluciones y es en lo que estamos. Lo he dicho en muchas entrevistas: es el mayor error nuestro y del PSOE. Estas elecciones serán la primera gran prueba de fuego de ese fenómeno que se llama la España Vaciada, que se presentará en cinco provincias. ¿Lo teme electoralmente? ¿Será un fenómeno en las urnas? ¿Decidirá el Gobierno de Castilla y León? No creo que sea un fenómeno que nos vaya a afectar a nosotros especialmente. Somos un partido jacobino, es complejo que nos afecte, porque no está en el núcleo de nuestros votantes ni de los que nos dirigimos especialmente ahora. Ahora vamos a por la gente que se quedó en casa, a los que dejamos huérfanos. Quien es el mayor promotor de la España vaciada en estas elecciones, sin duda, es Mañueco. Es un sistema de partidos que ha promovido esta respuesta. Hemos llegado hasta aquí porque la gente no se siente representada y es una consecuencia del cesarismo en política, de que las que las decisiones se toman en Madrid, de que no hay un sistema de listas cerrado. Y eso de que aquí todo se vota a bloque. Los 31 diputados de Castilla y León no deciden nunca un presupuesto, sino cinco o seis del PNV. Claro, es que a este juego yo también sé jugar. Si usted es capaz de dejar libertad de voto y llegar a acuerdos presupuestarios más amplios, pues estos territorios se sentarán representados. Pero al ver que esto no funciona, pues se sienten mal representados. La gente se ha cansado. Es un fenómeno muy peligroso, está detrás de lo sucedido también en el Brexit. Cuando miras en el mapa del Brexit, el sí triunfa en el mundo rural. Eso es la consecuencia de un desapego que puede poner en juega nuestro sistema parlamentario. Es que esto de pasear la bandera está teniendo éxito, estamos haciendo muy mala política. La política se está convirtiendo en un qué hay de lo mío y no en un qué hay de nosotros.

Esta precampaña se está desarrollando en la ola con más contagios. ¿Cómo afronta una comunidad una sexta ola en este periodo antes de las urnas? ¿Afecta a la gestión? Ha afectado a la gestión. Desde que nos han echado del Gobierno no se han hecho nada más que tonterías. No vemos más que estupideces. Básicamente han hecho una apuesta todo al rojo, vamos a jugar a Ayuso. Lo ha dicho él. Ha habido suerte porque teníamos a la población vacunada y terceras dosis puestas a todos los pacientes con riesgo. No llenamos las UCI, tenemos mucha transmisión. He estado en el hospital, para que la gente entienda el grado de contagio: de los que han entrado en nuestro servicio de digestivo, que vienen por otra cosa, se les hace la PCR y el 20% está contagiados. Es decir, aproximadamente el 20% de la población de Palencia hoy en un solo día está contagiada. Brutal. Pero se está comportando de una manera diferente y la vacunación ha cambiado el panorama, nos ha salvado de un desastre. Se ha jugado con una cosa muy importante. Ahora que se ha hablado de las políticas de Ayuso, me gustaría que la gente fuera al INE. He repasado las cifras de mortalidad de 2020 por grupos de edad y hemos estado muy lejos de Madrid. Hemos protegido más vidas que Madrid. Es que dicen, la economía… Con todos los respetos, la economía. El PIB por habitante en Castilla y León ha caído el 7 y en Madrid once y pico. Son cuatro puntos. ¿Cuáles son las políticas de Ayuso? Las que hace el que sigue siendo desgraciadamente mi presidente de la comunidad, seguir las puñeteras encuestas.

¿De verdad nunca se olió que iba a convocar elecciones? Nosotros somos buena gente, pero no idiotas. Son cosas diferentes. Pensábamos que era una posibilidad, pero siempre dijimos que teníamos que hacer lo que decimos. Tenemos que comportarnos como esperan los ciudadanos. Nosotros insistíamos en la lealtad. Si hubiera estado maniobrando, a los dos días se te nota. Hacíamos todo lo posible porque fuera un Gobierno estable, porque las cosas iban bien. Estábamos creciendo, el paro bajaba. Mi secretario general me decía: “Mira, Paco, cada día que estamos aquí es por el bien”. Creo que esa es la manera de entender la política que mucha gente no comprende. Macrogranjas, ¿a favor o en contra? Esto no existe, la macrogranjas están reguladas por una ley estatal. Los ecologistas han denunciado las prácticas que hay en macrogranjas. Existen. No, existen unas granjas con un número de cabezas que están reguladas medioambientalmente. Hay mucha gente que no sabe nada de nada. No lo sabía hace dos años, pero me he recorrido mi comunidad. He visto gente reciclando purines con tecnología. Si eres ministros, lo que tienes es que regular.

