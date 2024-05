Los noruegos le explican a una española por qué les gusta tanto la comida en tubos: tiene sentido

La usuaria de TikTok @carlanebulosa, española que vive en Noruega, ha contado la razón por la que en aquel país la gente adora la comida que viene en formato tubo, que en España relacionamos casi exclusivamente con la pasta de dientes.

"¿Por qué a los noruegos les encanta la comida en tubo? Como española viviendo en Noruega me llamó muchísimo la atención entrar en un supermercado por primera vez y ver estanterías repletas de queso, caviar, pollo... todo servido en tubos", explica mientras muestra estanterías de supermercados llenas de estos productos.

"Así que me puse a preguntar a noruegos por aquí y la respuesta fue unánime: los noruegos somos gente que nos gusta hacer deporte al aire libre y hay que ser prácticos. La comida en tubo nos permite hacernos sándwiches en mitad de la montaña sin necesidad de llevar utensilios de ningún tipo para untar ni nada", señala.

La española añade que hay gente que incluso le dijo que era "una alternativa un poco más fácil de reciclar", pero admite que de esto no está al 100% segura.

"Ahora, vamos a hacer una cata y hasta tienen para niños. Tenemos: bacón y queso, gambas y queso y jamón y queso. Parece comida de astronauta o pasta de dientes, es rarísimo", describe antes de sentenciar: "Esto está buenísimo, sabe exactamente igual que un queso Philadelphia, muy rico".

En cuanto a la de gamba y queso dice que le parece "la mezcla más extraña": "No me sabe nada a gamba. Sabe súper salado, sabe a queso, pero no me sabe a gamba".