Europa Press News via Getty Images

Para justificar sus palabras, se ha apoyado en la “jurisprudencia” a través de un escrito de la Fiscalía que decía “en las penas privativas de libertad no se considerará favorable este código cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también impunible con respecto al nuevo código”. “Esto es, por explicarlo en pocas palabras, que si la pena que se ha impuesto entra dentro de la nueva horquilla de penas, no es revisable”, ha aclarado.

Así, la ministra ha explicado que de la polémica surgida, “lo que más me preocupa es la alarma social, lo que feministas llamamos terror sexual, que las instituciones no sean un lugar seguro”. “Debemos mandar el mensaje claro de que esta ley sirve”. Y, de forma contundente, Montero ha querido tumbar el “bulo”, de que supuestamente el CGPJ en su informe previo a la aprobación de la ley advirtiese de que esto podría pasar .

“Lo del CGPJ es mentira, un bulo. Lo que decía, en su informe entre primera y segunda vuelta es que si bajábamos las penas máximas podría haber una revisión de penas, y esto se lo agradezco al ministro Campo, que entonces estaba él, acordamos no bajar los tipos máximos. Cumplimos lo que decía el Poder Judicial, que se refería a las penas máximas, no a las mínimas”.

La ministra ha hablado de las palabras de Pedro Sánchez, “de quien me consta que está implicado pese a no haber podido hablar con él”. El presidente, desde la Cumbre del G-20 ha defendido el texto y ha pedido “esperar” a conocer bien las sentencias y la aplicación de la norma, el martes, María Jesús Montero se mostró abierta a “estudiar” tanto la ley como las últimas sentencias. “El objetivo no era este”, apuntaba la ministra de Hacienda y voz autorizada del PSOE, que de inmediato se encontró con el rechazo de Podemos.