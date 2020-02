Laura Borràs: “ERC es un cómplice pasivo de la situación de Torra”

No hemos hablado nada de esto todavía. La convocatoria de elecciones ni tan siquiera se ha producido. El señor Torra , después de una sesión muy agitada en la que perdió su escaño, dio por rota la legislatura y por finiquitado el Gobierno. Sin embargo, por responsabilidad y sabiendo la importancia de no continuar un ejercicio más con los presupuestos prorrogados, decidió cumplimentar el trámite de la aprobación de las cuentas y después convocar.

No lo sé, porque el candidato para Junts siempre es Puigdemont porque es el presidente legítimo de Cataluña. Siempre es nuestro candidato, sabiendo cuáles son las circunstancias. Somos un equipo de personas y tenemos a un buen líder al frente. Lo importante es poder garantizar un buen resultado, no se lleva a cabo individualmente.

Este viernes tiene una cita en el Tribunal Supremo por el caso del Institut de les Lletres, se le acusa de haber beneficiado con 18 contratos a un amigo.

Presuntamente.

¿Va a ir al Supremo?

Me cita para ponerme en conocimiento de unas diligencias previas que hizo un juzgado de instrucción que no tenía competencias para hacerlas, que atropelló a todos y cada uno de mis derechos. Lo conocí porque lo filtraron de modo íntegro a la prensa. No necesito acudir a que me pongan en conocimiento porque lo tengo. Es cierto que es un proceso que nosotros hemos dicho que es nulo de pleno derecho desde el principio por ese atropello y por esa condición política de la propia causa. Que se produzca esa connivencia de la justicia con respecto de causas que no debieron abrirse nunca pues es una situación de vulnerabilidad extraordinaria. Lo que voy a hacer es acogiéndome a mi derecho aquello que me recomienden mis letrados porque tiene que ver con mi integridad, haré lo que me recomienden.

Se vive como un Matrix político. Hay una parte en el Congreso que dice que según la resolución de la JEC Torra no es el presidente de Cataluña. En cambio, él mismo y el Gobierno de la nación sí señalan que lo que es. ¿Cómo se sostiene esta situación?

Quienes dicen que no lo es es porque no quieren que lo sea, no porque no lo sea. Ni tan siquiera la Junta Electoral se atreve a decir esto. Lo que ha decidido la JEC, sin precedentes y vulnerando todos los derechos individuales y colectivos de la gente que votó, es que le retira el acta de diputado. Y los que dicen que no es presidente se acogen al hecho de que para ser presidente tienes que ser diputado. Por eso era tan importante defender su posición como parlamentario. El president Torra tuvo un veredicto en el TSJC, que todavía admite un recurso al Supremo y no es firme, y la JEC dijo que en virtud de esa condena se le retiraba. Es gravísimo: la injerencia de un órgano administrativo español en un Parlamentos soberano.