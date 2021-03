Laura Pausini: "Hacer historia va más allá de mis sueños"

JULIAN HARGREAVES La cantante Laura Pausini.

“Si nadie te ve, yo sí. Siempre hay alguien con quien puedes contar”. Es el mensaje que Laura Pausini quiere transmitir a las personas que se sienten invisibles, solas y sin esperanza, con su canción Io Sì (Seen), tema principal de la película de Netflix La Vida por Delante.

Pausini acaba de hacer historia con esta canción: es el primer tema en italiano en ser nominado al Oscar y hace solo unas semanas recibió un Globo de Oro. Alcanzar estos hitos, lejos de darle un respiro, la empujan a exigirse aún más: “¿Por qué yo?, ¿me lo merezco?”, se pregunta en una charla con El HuffPost. Reconoce sentirse “pequeñita” ante premios tan prestigiosos y se le caen las lágrimas al hablar del cariño que recibe de países como España.

Esta artista internacional, con más de 70 millones de discos vendidos, es tan terrenal y sencilla que celebra ganar un Grammy comiendo una hamburguesa con patatas fritas con sus amigos más cercanos y su familia, que son siempre su equilibrio, su punto de referencia para todo.

Hace un año, coincidiendo con el inicio de la pandemia, te sentías… Y hoy te sientes…

Hace un año me sentía en prisión, perdida, frágil, triste… Y hoy me sigo sintiendo en prisión, confundida, pero agradecida y bendecida.

¿Cómo te ha ayudado tu canción Io sì en este periodo?

Me ha permitido pasar de un momento difícil como el que estamos viviendo todos con la pandemia en el que me preguntaba si existiría de nuevo un espacio para mí para escribir y cantar. A recibir de repente la propuesta de ser parte de esta maravillosa aventura de la película La Vida por Delante y hacerme pensar que hoy, más que nunca, la música no puede parar. Y que cada vez que me emociono debo seguir ese instinto artístico para salvarme.

Después de casi 30 años de carrera, premios de alto nivel, la nominación al Oscar… ¿Gianna, tu madre, aún prefiere que seas farmacéutica?

Me encantaría mostrarte nuestra conversación en chat de hoy.... Durante la conferencia de prensa mencioné su deseo de verme ser farmacéutica mientras ella estaba siguiendo la rueda de prensa por Zoom, pero ¡yo no lo sabía! Y hoy me ha escrito: “Nunca es tarde para el plan B de tu vida!” Ahahahah ¡La amo!

Italia está siempre en tus agradecimientos, en cada paso importante, pero en muchos países como España te sentimos tan cercana que celebramos tus éxitos como propios. ¿Cómo vives tu “multinacionalidad”?

Con total sinceridad, me conmueve muchísimo. Italia sabe cuánto orgullo siento de haber nacido aquí. Pero desde hace 28 años, cuando empezó mi carrera, sabe también que estoy hecha de pedacitos de otras naciones. Lo que soy como mujer y como artista es una suma de colores de banderas de países diferentes que me han adoptado. Y creo que pocas personas en el mundo pueden entender esa sensación en toda su esencia. Por eso me conmueve inmensamente. ¡España te quiero mucho!

¿Cuál es el secreto para iniciar una carrera soñando tan pequeñito como cantar en piano bares y terminar nominada a los Oscar?

No creo que exista un secreto. Siguen en mí miles de preguntas. La principal y que estos días está más presente que nunca es: “¿Por qué está pasándome todo esto a mí?, ¿me lo merezco?”

Por eso me siento pequeña. El Globo de Oro y la nominación al Oscar son demasiado para mí. No sé cómo afrontar estos resultados. Hace pocos días que ha pasado todo esto y sigo sin saber cómo gestionarlo.

La gala de entrega de los Oscar se celebrará de forma presencial el 25 de abril en Los Ángeles. ¿Cómo te sientes viajando en este momento en el que Italia está de nuevo en confinamiento total?

Sinceramente, estoy preocupada por el viaje, pero seguiré todas las reglas para cuidarme y cuidar a las personas que viajarán conmigo. Esto no pasará más en mi vida, no se repetirá. O lo aprovecho ahora, o nunca más lo viviré. Por eso, debo obligarme a vivirlo y quiero hacerlo bien.

“Hoy, más que nunca, la música no puede parar”

Ganar el Oscar sería… ¿un regalo y un respiro o una presión que aumentará tu nivel de autoexigencia?

Uff… seguro será una presión que aumentará mi nivel de autoexigencia, pero también será un regalo nunca soñado… por eso no sé cómo tomar esa noticia de la nominación.

Si llega, será un momento en el que seguramente tendré que tomar elecciones sobre mi futuro.

Io Sì (Yo Sí, en español) es la primera canción en italiano nominada al Oscar. Pero, además, eres la primera mujer que ha cantado en el estadio San Siro de Milán o en el Coliseo de Roma, entre tantos otros éxitos alcanzados. ¿No solo has hecho historia, sino que tú misma eres historia?

Dios mío... ¿yo? ¿De verdad soy eso? En estos días solo pienso en mí a los 16 años en mi pueblo, en el campo... soñando con cantar en el restaurante de al lado de mi casa como mi meta principal. No puedo pensar en que yo pueda hacer historia.... eso va más allá de mis sueños.

“¡España, te quiero mucho!”

¿Por qué crees que Io Sì es una canción de Oscar?, ¿a quién está dedicada?

Tengo la certeza de que lo es. Estoy más segura sobre la canción que sobre mí misma. Es preciosa. Por la música escrita por Diane Warren para la película (y sin ninguna intención de ser un éxito de radio), y por sus letras, que he escrito con Niccolò Agliardi.

Para nosotros, el éxito de Io Sì es que llegue a todos y sobre todo a la vida de aquellos que se sienten invisibles... Y sé que son muchos. El mensaje de integración, hospitalidad, protección de la canción es lo que más orgullosa me hace sentir de ser parte de todo eso. Por eso, deseo profundamente que la canción gane.

La canción dice: “Si nadie te ve, yo si” como invitación a buscar a la persona que te devuelva la esperanza. Y a ti, ¿quién “te ve”?

Mi madre, mi padre y mi hermana. Mis abuelos, mi pequeña sobrina Francesca (a quien escribí la canción con su nombre) y mi mejor amigo Giuseppe. Todos desde el cielo.